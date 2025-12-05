Top One Pickleball phát triển bán lẻ sản phẩm chuyên dụng

Top One Pickleball mở rộng hoạt động bán lẻ thiết bị chuyên dụng, chú trọng dịch vụ tư vấn để tạo lợi thế trong bối cảnh cạnh tranh.

Theo báo cáo thị trường từ Metric eReport, nửa đầu năm 2025, thị trường thiết bị và phụ kiện pickleball ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tổng doanh thu trên các sàn thương mại điện tử đạt hơn 510 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ.

Top One Pickleball cho biết, tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp xây dựng danh mục chuyên sâu (vợt, giày, quần áo, phụ kiện), mở cửa hàng vật lý tại các khu vực có mật độ người chơi cao, đồng thời phát triển kênh online để tiếp cận khách hàng trẻ, bận rộn.

Cửa hàng của Top One Pickleball tại một con phố trung tâm của Hà Nội. Ảnh: Top One Pickleball

"Sự hiện diện đồng bộ giữa trải nghiệm tại cửa hàng và bán hàng trực tuyến nhằm tạo niềm tin với khách hàng mới. Song song, chúng tôi đầu vào tư vấn chuyên môn và trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ bán sản phẩm", ông Mai Trịnh Truyền - đại diện Top One Pickleball nói.

Theo đại diện cửa hàng, phần lớn người chơi mới chưa có nhiều kinh nghiệm lựa chọn dụng cụ. "Nếu tư vấn không phù hợp, người chơi có thể gặp trải nghiệm không tốt và khó gắn bó lâu dài. Vì vậy chúng tôi tập trung vào việc hướng dẫn và giải thích để khách chọn đúng sản phẩm theo nhu cầu", ông Truyền chia sẻ thêm

Ngoài ra, theo ông Mai Trịnh Truyền, thị trường bán lẻ sản phẩm pickleball hiện có nhiều nhà phân phối lớn nhỏ tham gia, với mức giá và chất lượng đa dạng. Điều này khiến các cửa hàng phải liên tục hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ. Nhu cầu của người chơi chia thành nhiều nhóm, từ người mới bắt đầu cần mức giá vừa phải đến nhóm phong trào ưu tiên độ bền và hàng chính hãng, hay nhóm thi đấu cần các sản phẩm hiệu suất cao.

Khách hàng trải nghiệm mua sắm tại Top One Pickleball. Ảnh: Top One Pickleball

Để đáp ứng những nhóm khách hàng khác nhau, Top One Pickleball cho biết đã mở rộng danh mục, cập nhật công nghệ, đồng thời đầu tư vào nguồn hàng, nhập khẩu và quản lý tồn kho.

Doanh nghiệp này cũng gặp phải sự cạnh tranh từ các sàn thương mại điện từ với mức giá thấp và chương trình khuyến mãi thường xuyên. "Thay vì chạy theo giá, chúng tôi hướng đến nhóm khách cần sản phẩm chính hãng, kiểm tra chất lượng và tư vấn lựa chọn vợt, giày hay phụ kiện theo trình độ. Đồng thời phát triển dịch vụ hậu mãi như bảo hành, đổi trả, thử sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Nhân viên Top One Pickleball được đào tạo để tư vấn phù hợp với nhu cầu khách hàng. Ảnh: Top One Pickleball

Ngoài kinh doanh, thời gian qua Top One Pickleball tổ chức một số hoạt động cộng đồng nhằm kết nối người chơi, qua đó xây dựng sự gắn kết với khách hàng.

Lan Anh