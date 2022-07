Top khách sạn có bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Không chỉ sở hữu đường bờ biển đẹp của miền trung, Four Seasons Resort The Nam Hai ở hội An còn được nhiều du khách ví như cánh cổng dẫn đến ba di sản thế giới được UNESCO công nhận: phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và quần thể khu di tích cố đô Huế. "Bạn sẽ có cơ hội kết nối với những người thân yêu của mình khi đi thuyền kayak trên biển đông hay khám phá sự hào nhoáng của kinh thành Huế, hay chỉ đơn giản tận hưởng những giây phút yên tĩnh trong các biệt thự", một du khách đã để lại nhận xét về khách sạn. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng