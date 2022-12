'Top Gun: Maverick' được giới phê bình vinh danh

"Top Gun: Maverick" nhận giải phim hay nhất năm do Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ trao tặng.

Theo Variety, êkíp sẽ nhận giải trong sự kiện vào đầu tháng 1/2023 ở New York. Annie Schulhof - giám đốc ủy ban - cho biết: "Top Gun: Maverick là tác phẩm giật gân hấp dẫn khán giả được thực hiện ở mức độ chuyên gia. Tom Cruise, đạo diễn Joseph Kosinki và toàn bộ êkíp đã thành công trong việc thực hiện một bộ phim đại chúng đủ hấp dẫn để kéo khán giả trở lại rạp. Đồng thời, tác phẩm cũng là một thành tựu về mặt điện ảnh".

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun Maverick". Video: CGV

Giới chuyên môn đánh giá thành tích giúp Top Gun: Maverick nhiều khả năng được đề cử "Phim hay nhất" tại Oscar tới. Tác phẩm phát hành tại Mỹ ngày 27/5, trùng dịp lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong). Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchell như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố.

Tài tử Colin Farrell thắng hạng mục nam chính với vai diễn trong The Banshees of Inisherin sau khi đoạt giải tương tự tại sự kiện New York Film Critics Circle tuần trước. Ngôi sao Ireland hiện là ứng viên sáng giá nhất tại mùa Oscar năm nay. Dương Tử Quỳnh thắng giải nữ chính với vai Evelyn trong Everything Everywhere All at Once. Diễn viên Malaysia hiện dẫn đầu đường đua nữ chính Oscar cùng minh tinh Cate Blanchett - người gây chú ý với phim Tár.

Colin Farrell trong "The Banshees of Inisherin". Ảnh: Evening Standard

Thành lập năm 1909, Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ ra đời để vinh danh nghệ thuật điện ảnh. Năm nay, 269 phim được chọn tranh giải, hội đồng bỏ phiếu gồm các nhà làm phim, học giả, giới phê bình...

Phương Mai