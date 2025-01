Top các tỉnh thành dẫn đầu về doanh thu, lượng khách 2024

Ngoài Hà Nội và TP HCM, các địa phương như Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng đều có doanh thu và lượng khách du lịch tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, năm 2024 Việt Nam ước đón gần 17,5 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 840.000 tỷ đồng, tăng khoảng 1,2 lần so với năm 2023.

Du khách tham quan làng rau Trà Quế, Hội An, ngày 14/11. Ảnh: Đắc Thành

TP HCM là một trong những địa phương có tổng lượt khách và doanh thu du lịch cao nhất nước, với 44 triệu lượt khách và 190.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2023. Thành phố cũng nhận được nhiều giải thưởng uy tín như được vinh danh là Điểm đến Lễ hội, Sự kiện và Du lịch Kinh doanh, điểm đến MICE hàng đầu châu Á, top 25 điểm phải ghé thăm trong năm 2025.

Đứng thứ hai là Hà Nội, tổng lượt khách đạt gần 28 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 110.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm ngoái. Theo đánh giá của các chuyên gia, 2024 là một năm "bội thu" của du lịch Hà Nội khi điểm đến liên tiếp được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn như Tripadvisor, Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA).

Ngoài hai thành phố lớn nhất nước, Quảng Ninh là cái tên thứ ba xuất hiện trong danh sách với tổng lượng khách ước đón hơn 19 triệu lượt, tổng thu đạt hơn 46.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi khách chi 2,45 triệu đồng và tăng 300.000 đồng so với 2023. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão Yagi. Theo đánh giá của các CEO du lịch, nếu không có thiên tai, kết quả cuối năm của Quảng Ninh còn cao hơn nữa.

Khánh Hòa là cái tên trở thành "hiện tượng" của ngành du lịch Việt. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, các chỉ tiêu du lịch đều vượt kế hoạch từ sớm và tăng cao so với năm ngoái. Toàn tỉnh đón hơn 10,6 triệu lượt khách, tăng gần 46% so với năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt hơn 52.000 tỷ đồng, vượt 30,4% kế hoạch. Lượng khách và doanh thu du lịch đều vượt xa so với năm 2019, thời hoàng kim của du lịch Việt.

Ninh Bình cũng là điểm sáng của ngành du lịch khi vượt mục tiêu đề ra hơn 16%, với hơn 8,7 triệu lượt khách. Tỉnh đã tích cực quảng bá thương hiệu du lịch Ninh Bình khi tham gia hơn 30 hội chợ trong và ngoài nước. Tỉnh cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế nhằm thu hút khách như chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, lễ hội ẩm thực, lễ hội khinh khí cầu. Nhờ đó, Ninh Bình đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, cao nhất từ trước tới nay.

Các tỉnh thành khác cũng có lượng khách và doanh thu cao trong năm nay gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng Thanh Hóa, Lâm Đồng, Kiên Giang và Bình Định.

Về kế hoạch năm 2025, TP HCM và Hà Nội tiếp tục là những địa phương đặt mục tiêu đón khách cao nhất nước. Theo đó, Hà Nội kỳ vọng đón 30 triệu lượt. TP HCM đặt chỉ tiêu đón 43,5 triệu lượt khách. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón nhiều hơn năm 2024 một triệu lượt. Đà Nẵng ước đón 11,9 triệu, theo sau là Khánh Hòa ước đón 11,8 triệu lượt khách.

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế và 120-130 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 950.000 - 1.050.000 tỷ đồng.

Nhóm phóng viên