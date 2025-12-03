Top 5 thí sinh diễn thời trang tại Miss Cosmo

Họ thể hiện bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế trong chương trình Hello Cosmo From Vietnam, ngày 2/12. Top 5 trình diễn đẹp nhất do ban giám khảo lựa chọn, người chiến thắng sẽ công bố tại chung kết.
MC Thanh Thanh Huyền công bố top 5.
Gabriela Borges, người Brazil, catwalk với trang phục lưới cùng áo khoác lông.
Cô 27 tuổi, hiện là người mẫu kiêm doanh nhân. Trước khi được chọn làm Miss Cosmo Brazil 2025, Gabriela có kinh nghiệm sân khấu nhờ tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc.
Miss Cosmo Colombia 2025, Dayana Cardenas, thể hiện kiểu váy ôm sát gắn thêm tà quét sàn.
Cô là người mẫu chuyên nghiệp ở quê nhà, đang học ngành Quản trị kinh doanh tại trường UNAD (Medellín, Antioquia, Colombia). Người đẹp nói được tiếng Tây Ban Nha, thông thạo tiếng Anh.
Người đẹp Thái Lan Mooham Chotnapa Kaewjarun diện váy họa tiết rồng, kết hợp áo choàng lụa.
Cô 25 tuổi, sinh ra tại tỉnh Nakhon Sawan, cao 1,73 m. Mooham tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Du lịch tại Sripatum University. Cô bắt đầu làm người mẫu ảnh từ khi 14 tuổi. Ngoài ra, cô còn là diễn viên, từng ký hợp đồng với đài truyền hình quốc gia Thái Lan. Hồi tháng 5, cô đăng quang Miss Thailand 2025, giành quyền tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế.
Miss Cosmo Cuba 2025 - Amys Napoles Ochoa - mặc "cây" đỏ nhiều lớp, kết hợp chi tiết tua rua phần thân dưới.
Amys Nayelli Nápoles Ochoa cao 1,83 m - thuộc nhóm thí sinh nổi bật ở chặng đầu cuộc thi. Amys có kinh nghiệm làm người mẫu, từng sống và hoạt động một thời gian ở Mỹ.
Hoa hậu Sierra Leone, Marcella Momoh, ghi điểm với bước đi tự tin, mái tóc xù tạo sự khác biệt.
Cô 23 tuổi, có kinh nghiệm biểu diễn và khả năng vũ đạo.
Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.
Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon cho mùa hai, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông. Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả. AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.
Theo format công bố, giám khảo lần lượt chọn top 21 (trình diễn áo tắm), top 10 (dạ hội), top 5 (ứng xử). Hai thí sinh cuối cùng sẽ có thêm màn thuyết trình để chọn ra hoa hậu và phần thưởng 100.000 USD tiền mặt. Các giám khảo đã công bố gồm Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, người dẫn chương trình, nhà báo quốc tế Ali Aslan, doanh nhân kiêm nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu, George Chien - Chủ tịch kiêm CEO KC Global Media Entertainment.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận Team