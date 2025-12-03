Top 5 thí sinh diễn thời trang tại Miss Cosmo

Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Trong mùa đầu tiên, sân chơi thu hút 56 thí sinh khắp thế giới. Ketut Permata Juliastrid Sari, 21 tuổi, người Indonesia, đăng quang cuộc thi hồi tháng 10/2024.

Ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon cho mùa hai, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông. Chung kết diễn ra ngoài trời tại Công viên Sáng tạo, TP HCM vào ngày 20/12 với sức chứa khoảng 20.000 khán giả. AXN - kênh giải trí tổng hợp sẽ phát sóng toàn cầu chương trình.

Theo format công bố, giám khảo lần lượt chọn top 21 (trình diễn áo tắm), top 10 (dạ hội), top 5 (ứng xử). Hai thí sinh cuối cùng sẽ có thêm màn thuyết trình để chọn ra hoa hậu và phần thưởng 100.000 USD tiền mặt. Các giám khảo đã công bố gồm Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, người dẫn chương trình, nhà báo quốc tế Ali Aslan, doanh nhân kiêm nhà ngoại giao Phạm Sanh Châu, George Chien - Chủ tịch kiêm CEO KC Global Media Entertainment.