Top 5 phim 'Indiana Jones'

"Raiders of the Lost Ark" - phần đầu về cuộc phiêu lưu của nhân vật Indiana Jones - được đánh giá hay nhất trong năm phần phim.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Indiana Jones and the Dial of Destiny (hay Indiana Jones 5) ra mắt trong nước ngày 29/6, là phim cuối của series về nhân vật do Harrison Ford thủ vai. Hollywood Reporter xếp hạng năm phần từ hay đến dở, dựa trên nội dung và thông điệp.

1. Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark (1981)

Cảnh phim 'Indiana Jones' 1 Đoạn đầu phim "Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark". Video: Paramount Pictures

Tác phẩm tiên phong cho trào lưu làm phim khảo cổ, phiêu lưu, hành động. Phim lấy bối cảnh năm 1936, nhà khảo cổ Indiana Jones trên đường theo đuổi pho tượng vàng tại rừng già Nam Mỹ thì nghe thông tin về chiếc rương thánh tích. Món cổ vật cũng được Renne Belloq (Paul Freeman đóng) và quân phát xít truy lùng.

Hollywood Reporter nhận xét đây là một trong những tác phẩm hay nhất của thể loại phiêu lưu, hành động. Tài tử Harrison Ford khéo léo cân bằng sự kịch tính và hài hước qua mỗi cảnh diễn. "Steven Spielberg chứng minh với Hollywood rằng ông có thể tạo ra những kiệt tác cho điện ảnh thế giới", Hollywood Reporter viết. Tác phẩm là phim ăn khách nhất năm 1981, giành bốn giải ở Oscar lần thứ 54.

2. Indiana Jones and The Last Crusade (1989)

Cảnh phim 'Indiana Jones' 3 Trích đoạn phim "Indiana Jones and The Last Crusade". Video: Movieclips

Phần ba có bối cảnh năm 1938, sau khi cha của Indiana Jones mất tích trong lúc đuổi theo Chén thánh do các hiệp sĩ sống từ thời trung cổ canh giữ. Indiana lên kế hoạch lấy lại báu vật đó trước Hitler, kẻ độc tài sở hữu một đạo quân chuyên săn tìm các bảo vật quý giá.

Theo Hollywood Reporter, cốt truyện của The Last Crusade vừa lôi cuốn, vừa hài hước. Nhiều phân cảnh giữa Indiana và cha của anh - Henry Jones (Sean Connery đóng) - có sự tương tác, một số đoạn khiến người xem xúc động. Càng về cuối, tình cha con được đẩy lên cao trào, là một trong những trường đoạn hay nhất phim.

3. Indiana Jones and The Temple of Doom (1984)

Cảnh phim 'Indiana Jones' 2 Phân đoạn Indiana Jones đánh nhau trên cây cầu treo, trong phim "Indiana Jones and The Temple of Doom". Video: Moovees

Năm 1935, Indiana Jones đến Ấn Độ, vẫn là một phần của nước Anh, để giúp tìm một hòn đá huyền bí. Jones đồng hành cậu bé mồ côi Short Round (Quan Kế Huy đóng) và ca sĩ hộp đêm Willie Scott (Kate Capshaw).

Phần hai Temple of Doom lẫn đạo diễn George Luscas và Steven Spielberg vấp phải nhiều chỉ trích của giới phê bình vì nội dung "đen tối", thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Bù lại, tác phẩm có một số trường đoạn gay cấn như cảnh Indiana Jones tìm cách thoát nạn trên chiếc bè, căn phòng đầy gai nhọn hay màn chiến đấu trên chiếc cầu treo.

4. Indiana Jones and The Dial of Destiny (2023)

Trailer "Indiana Jones 5" Trailer phim "Indiana Jones and The Dial of Destiny". Video: Paramount Pictures

Theo Hollywood Reporter, phần mới nhất làm người hâm mộ loạt phim thất vọng vì kịch bản không tạo được sự mới mẻ. Tác phẩm tạo được ấn tượng ở những phút đầu khi êkíp áp dụng kỹ xảo làm trẻ hóa gương mặt của tài tử Harrison Ford, diễn viên Phoebe Waller-Bridge và Mads Mikkelsen làm tròn vai. Tuy nhiên, ở hồi cuối, kịch bản chuyển hướng nhìn sang bối cảnh trận chiến La Mã cổ đại, khiến mạch phim lan man.

5. Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Cảnh phim 'Indiana Jones' 4 Phân cảnh các bộ xương ngoài hành tinh thức dậy, trong phim "Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal Skull". Video: Paramount Pictures

Phần thứ tư lấy bối cảnh năm 1957, khi Indiana Jones đối đầu với các đặc vụ Liên Xô - do Irina Spalko (Cate Blanchett) - để tìm kiếm một hộp sọ pha lê có khả năng thấu hiểu suy nghĩ. Trên cuộc hành trình, Indiana được người yêu cũ Marion Ravenwood (Karen Allen) và con trai Mutt Williams (Shia LaBeouf) hỗ trợ. Hollywood Reporter nói phim là "mớ hỗn độn", nội dung hời hợt và phần xử lý kỹ xảo thô vụn.

Indiana Jones là series phim kể về cuộc phiêu lưu của giáo sư khảo cổ học Henry Walton Indiana Jones Jr.. Thương hiệu do George Lucas sáng tạo, Steven Spielberg đạo diễn bốn phần, James Mangold chỉ đạo phần năm, có Harrison Ford đóng chính. Hơn 40 năm, bốn tập phim về Indiana Jones đạt doanh thu gần hai tỷ USD trên toàn cầu, tạo ảnh hưởng văn hóa đại chúng nhiều thế hệ. Theo thống kê của Box Office Mojo, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull mang về 317 triệu USD phòng vé, là phim có doanh thu cao nhất thương hiệu.

Quế Chi (theo Hollywood Reporter)