Top 4 Rome Masters kiếm tiền chuộc xe ô tô

Tommy Paul, tay vợt vừa vào bán kết Rome Masters, tiết lộ động lực lớn nhất của anh không chỉ là chiến thắng, mà còn để chuộc lại chiếc xe bán tải bị thu hồi.

"Tôi đã trải qua một tuần căng thẳng", Paul nói sau khi hạ Hubert Hurkacz ở tứ kết giải ATP 1000 ở Italy tuần qua. "Chiếc xe bán tải của tôi bị thu hồi, chiếc Ford F-150 yêu quý của tôi. Vì tôi chưa đóng tiền vài khoản phí, họ đã đến tận nhà tôi ở Boca Raton, Florida để kéo xe đi. Tôi phải 'cày cuốc' để lấy lại".

Paul cho biết anh phải trả 1.000 USD để chuộc lại xe, và số tiền thưởng khoảng 325.000 USD nhờ việc vào bán kết sẽ giúp tay vợt Mỹ giải quyết ổn thỏa khoản nợ. Trên mạng xã hội, Paul đăng video khoảnh khắc chiếc xe của mình bị tịch thu, cùng nhạc nền là bài hát "My Heart Will Go On" của Celine Dion.

"Tôi phải thắng vài trận để có tiền chuộc lại xe", Paul nói thêm. "Ai quen tôi đều hiểu chiếc xe đó quan trọng với tôi thế nào. Đó là 'cục cưng' của tôi đấy!".

Paul (phải) trao đổi với Djokovic sau khi thua đàn anh ở bán kết Australia Mở rộng 2023, trên sân Rod Laver, Melbourne. Ảnh: Reuters

Paul, từng đi đến bán kết Australia Mở rộng và hiện đứng thứ 12 thế giới, đã kiếm được hơn 10 triệu USD trong sự nghiệp. Anh sở hữu 4 chức vô địch, trong đó danh hiệu lớn nhất là Queen’s Club Championships 2024 thuộc hệ thống ATP 500.

Tại Rome Masters năm nay, Paul lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại bán kết giải đấu - nơi anh thua tay vợt số một thế giới Jannik Sinner. Đây là lần đầu sau hơn 30 năm một tay vợt người Mỹ vào bán kết sự kiện được tổ chức tại Rome trong hai mùa giải liên tiếp, kể từ thời Pete Sampras.

Tuần này, cựu số chín thế giới sẽ có mặt tại Paris để tham dự Grand Slam đất nện Roland Garros, khởi tranh từ 25/5.

Vy Anh