Top 2 thế giới nóng máy chậm ở Evian Championship

Nelly Korda, Ko Jin Young lần lượt ghi điểm +3 và +1 trên sân par71 vòng đầu major nữ Evian Championship hôm 22/7.

Nhờ ẵm Women’s PGA Championship, Korda thay Ko giữ đỉnh Rolex Rankings từ 28/5. Nhưng cả hai chưa thể hiện phong độ xứng tầm trong trận mở màn Evian Championship với quỹ thưởng 4,5 triệu USD ở hồ Geneva, gần biên giới Pháp-Thuỵ Sỹ.

Hôm qua, Korda xuất phát từ hố 10, ghi một birdie, hai bogey trong nửa đầu trận. Sang nửa đầu sân, cô thêm một birdie nhưng đến ba bogey, tính cả lần vượt chuẩn hố cuối vòng – hố 9, par5. Tại ải này, Korda vướng bẫy cát (bunker) trong cú thứ hai. Bóng sát vách bẫy, Korda vẫn cố thoát trong cú thứ ba nhưng đầu gậy "cạp đất" nên thành "chém gió".

Pha đánh trượt khiến Korda mất một ở bunker hố 9.

Golfer Mỹ lên rìa green trong cú thứ tư rồi chốt hố sau hai cú gạt (putt).

Xét hiệu suất chuyên môn, Korda ổn từ đầu hố đến green – đạt 267 yard ở hai chốt được ghi nhận khoảng cách bình quân cú đầu hố, phát trúng chín trong 13 fairway và lên green theo chuẩn (GIR) 12 hố, hai lần thoát bunker trong một cú. Nhưng đấu thủ sinh năm 1998 chưa "bén" trong mặt chốt hố - tổng cộng 32 putt. Xong trận, cô đứng T99, cách đỉnh bảng chín gậy.

Số một thế giới Korda thất vọng sau một cú đánh không như ý. Ảnh: Golf Digest

Trong khi đó, Ko cũng xong nửa sau sân với một birdie và hai bogey, phần còn lại thêm ba birdie bù trọn bogey. Đấu thủ Hàn giống Korda ở khâu putt và GIR, phát ngắn hơn chín yard, trúng ít hơn một fairway. Với 72 gậy, Ko đứng T76 (điểm +1).

Hồi 2019, Ko vô địch Evian Championship ở điểm -15 trên cùng mặt sân, còn Korda cán đích T25 – cao nhất qua ở lần thứ ba tranh major do LPGA và Ladies European Tour đồng bảo trợ. Kỳ đấu 2020 bị hoãn vì Covid-19. Sau 18 hố kỳ này, Yealimi Noh và Pajaree Anannarukarn dẫn ở điểm -6. Noh ghi eagle hố đầu vòng, bogey hố 4 và năm birdie trong bảng điểm 65 gậy. Anannarukarn không bogey, đến sáu birdie.

Golf nữ chuyên nghiệp quốc tế đạt đến năm major khi Evian Championship - sự kiện ra đời năm 1994 - được nâng cấp từ 2013, bên cạnh ANA Inspiration, US Women’s Open, Women’s PGA Championship. Sau khi xuất hiện major thứ năm, LPGA Tour chưa ghi nhận đấu thủ đạt mốc grand slam - ẵm cả bộ sự kiện danh giá. Hiện nay, chỉ Inbee Park từ Hàn Quốc có thể đạt thành tựu hiếm này. Nhưng cơ hội cho Park ở mức thấp do vị trí T56, ngay vạch cắt loại dự kiến even par.

Quốc Huy