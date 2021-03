Giải thưởng "Công ty IT tốt nhất Việt Nam" nhằm vinh danh những công ty công nghệ có môi trường làm việc tốt, mang lại cảm giác hạnh phúc cho nhân viên.

Giải thưởng do ITviec thực hiện thường niên kể từ 2019, với hơn 13.000 nhận xét từ nhân viên IT. Danh sách 15 công ty thắng giải năm 2021 gồm: Global Fashion Group, Orient Software Development Corp, Netcompany, Vinova, Giao hàng tiết kiệm, POPS Worldwide, Absolute Software (Vietnam) Ltd, Techbase Vietnam, NFQ Asia, Dr.JOY, Nexus Frontier Tech, VNG Corporation, Haravan, Restaff và Sun* Inc.

Danh sách và thứ hạng của Top 15 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2021 đã có sự thay đổi so với năm 2020. Việt Nam trở thành quốc gia chủ quản có số lượng công ty công nghệ lọt vào danh sách nhiều nhất, với quy mô công ty trung bình từ 500 đến hơn 1.000 nhân viên. Theo thống kê số lượng nhận xét từ nhân viên IT của ITviec, các công ty Việt Nam trong danh sách năm nay có thứ hạng hài lòng tại chỉ số "Văn phòng và nơi làm việc" cao hơn so với các công ty đến từ các quốc gia khác.

Các quốc gia có số lượng công ty công nghệ nhiều tiếp theo trong danh sách là Singapore và Nhật Bản. Trong đó Singapore có giải thưởng top một dành cho Global Fashion Group (Product), top hai thuộc về Orient Software Company (Outsourcing).

Văn phòng rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi; đồng nghiệp hoà đồng vui vẻ; môi trường quốc tế với đồng nghiệp đến từ nhiều nước; có cơ hội tiếp xúc và làm việc trên các hệ thống lớn nhiều người dùng... là một trong những nhận xét của nhân viên Global Fashion Group về môi trường tại đây. Trong danh sách 15 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2021, Global Fashion Group đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng.

Nhân viên IT tại Global Fashion Group cho biết họ cảm thấy hạnh phúc với môi trường làm việc tại đây. Ảnh: Global Fashion Group.

Một số công ty IT phân khúc Sản phẩm (Product) với sản phẩm và dịch vụ đặc thù cũng tạo ấn tượng tốt khi mang lại cảm giác hạnh phúc cho nhân viên. Trong đó, Dr. JOY đã ghi điểm cao trong mắt nhân viên qua triết lý chú trọng xây dựng công ty như một nơi mà mỗi thành viên đều có thể phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất trong khi vẫn tận hưởng niềm vui. Công ty này còn xây dựng hệ thống giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hoạt động team building trip 2020 của đội ngũ nhân viên Dr. JOY trong năm 2020. Ảnh: Dr. JOY.

"Cảm giác hạnh phúc" của nhân viên IT là hệ thống các chỉ số đặc thù của ITviec khi đánh giá công ty với các tiêu chí chính, bao gồm chế độ lương thưởng, sếp tốt, cơ hội phát triển bản thân, văn hóa công ty, văn phòng và nơi làm việc.

Trong đó, chế độ lương thưởng dù không phải yếu tố quyết định tất cả nhưng một mức lương hấp dẫn sẽ là điều đầu tiên khiến nhân viên có quyết định xem xét đến các yếu tố tiếp theo hay không. Các công ty IT tốt nhất đều có chính sách lương thưởng đa dạng và hấp dẫn. Trong năm 2020, vị trí Senior cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến (Java, Spring, C#, Asp.net, .Net) với mức lương trung bình dao động từ 1.200-2.500 USD, thu hút nhiều ứng viên ứng tuyển.

Một số công ty lớn còn áp dụng chế độ thưởng "Sign on bonus", thưởng ngay khi ứng viên đồng ý gia nhập công ty hoặc thưởng thêm sau khi hoàn thành quá trình thử việc. Mức thưởng này rất linh động, có thể từ một, hai tháng lương hoặc một số tiền cụ thể hấp dẫn. Netcompany - Top 3 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2021 đã rất thành công trong năm qua khi tuyển dụng các vị trí Senior, Middle bằng cách áp dụng chính sách này.

Sếp tốt, cấp trên quan tâm cấp dưới cũng là một chỉ số đánh giá môi trường công ty của người lao động. Không chỉ là sếp trực tiếp, nhân viên IT giờ đây còn có cơ hội làm việc với các sếp khác hoặc các cấp cao hơn trong những dự án đặc biệt. Theo đại diện ITviec, đối với họ, sự lắng nghe, quan tâm, hỗ trợ đúng lúc từ cấp trên rất có ý nghĩa, nhất là về chuyên môn và trong hoàn cảnh biến đổi không ngừng vì Covid-19 như hiện nay.

Cùng với đó là cơ hội phát triển bản thân. Chính sách thăng tiến rõ ràng, dự án nhiều thử thách và tạo điều kiện để nhân viên được đào tạo trong và ngoài nước... là những định hướng của những công ty IT tốt nhất hiện nay.

Giá trị về văn hóa công ty, không khí hào hứng tại môi trường làm việc cũng là yếu tố quan trọng đối với nhân viên IT trong những năm trở lại đây. Các hoạt động thư giãn, chăm sóc cho năng lượng và tâm trạng của nhân viên như Happy Hour, chế độ OT tốt, team building, minigame, thể dục thể thao, không khí làm việc vui vẻ, thoải mái... là những chiến lược được các công ty top đầu áp dụng hiệu quả.

Văn phòng và nơi làm việc là tiêu chí cuối cùng để đánh giá chất lượng môi trường làm việc. Theo ITviec, trước khi Covid-19 xảy ra, nhân viên vẫn luôn mặc định làm việc tại công ty. Chính vì vậy yếu tố thiết kế văn phòng, tiện nghi được quan tâm rất lớn. Từ khi dịch bệnh xảy ra, nhiều nhân viên IT phải làm việc tại nhà vì chăm con nhỏ, cách ly, giãn cách xã hội. Đối với họ, các chính sách hỗ trợ về thiết bị, mạng lưới, nền tảng, cách thức khi làm việc tại nhà để vừa đảm bảo công việc, vừa cảm thấy hạnh phúc rất quan trọng.

Ông Naoto Iijima - CEO ITviec đánh giá, sau hai năm thực hiện, danh sách "Top 15 công ty IT tốt nhất Việt Nam" đã nhận được nhiều chú ý và phản hồi tích cực từ phía nhà tuyển dụng cũng như nhân viên IT.

"Với sự xuất hiện của Covid-19 và tình hình thế giới biến động trong năm vừa qua, chúng tôi nhận thấy những công ty có chiến lược đề cao sự thấu hiểu, nhanh chóng thực thi thay đổi đã bứt phá vươn lên dẫn đầu ở cuộc chiến thu hút và giữ chân nhân tài", ông Naoto Iijima nhận định.

Theo ghi nhận của ITviec, trong hai tuần trước và sau Tết 2021 vừa qua, số lượng việc làm tuyển dụng IT trên ITviec đã tăng đột biến gần 160% (từ 1.300 lên đến hơn 2.100 việc làm). Số liệu khảo sát mới nhất của ITviec trong hơn 150 công ty IT cho thấy, 27,5% các công ty vẫn có kế hoạch tăng trưởng tuyển dụng nhân viên IT trong năm 2021 với mức lương dự báo tăng từ 10-20%. ITviec đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng cho thị trường tuyển dụng IT bất chấp Covid-19 vẫn còn diễn ra.

Hà Thanh