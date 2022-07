Top 10 doanh nghiệp được vinh danh tại Vietnam Award

Longthanhgolf, Nagakawa, FPT Telecom, Vissan, Sanest… là các doanh nghiệp được vinh danh tại lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu năm 2022.

Ngày 22/7, lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu Việt Nam 2022 đã diễn ra tại nhà hát Âu Cơ Hà Nôi. Sự kiện nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần cống hiến, đóng góp của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Top 10 Vietnam Award năm nay ở các hạng mục khác nhau gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh doanh Golf Long Thành (Longthanhgolf), Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa (Yensaokhanhhoasanest), Tập đoàn Nagakawa (Nagakawa), Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom), Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ Súc Sản (Vissan), Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi), Công ty Cổ phần xhome Sài Gòn (Xhome), Công ty Cổ phần Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS (Cms edu), Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism), Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam (PSL Việt Nam).

Ông Nguyễn Lam - Phó trưởng ban dân vận Trung ương và Tiến sĩ Bùi Thế Đức - Nguyên phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao cúp và bằng chứng nhận "Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam" cho Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa tại buổi lễ. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Bên cạnh đó là các doanh nghiệp, thương hiệu được vinh danh ở 3 hạng mục Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam; Thương hiệu được tin dùng Việt Nam; Trí thức, nhà quản lý xuất sắc hội nhập. Cụ thể, đó là Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung (Mitc), Trường trung cấp Bách Nghệ TP HCM (Bnc), Công ty Cổ phần Unity Architects (Unity Architects), Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long (Hải Long), Công ty TNHH giải pháp sáng tạo Adela (Adela), Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi (Mutosi), Công ty TNHH Gazefi (Gazefi), Công ty Cổ phần Visaho (Visaho), Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật Tài Nguyên Nước (Watec), Công ty Cổ phần TNHH Wall Street English (Wall Street English), Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG), Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Hiển thị Tomko (Tomko), Công ty TNHH Zeit Media (Zeit Media), Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC),

Đại diện Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được vinh danh "Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam" lần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Theo đại diện ban tổ chức, các doanh nghiệp, thương hiệu trên đã xuất sắc vượt qua các tiêu chí bao gồm: quy mô doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh, tư duy về tầm nhìn chiến lược, phát triển thương hiệu, chuyển đổi số ứng dụng công nghệ 4.0, bảo vệ môi trường, ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và xã hội để được tôn vinh tại sự kiện.

"Kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị thế của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội", vị đại diện này nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phú An - Giám đốc Chiến lược kiêm Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng đại diện FPT Telecom lên nhận giải "Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam" tại buổi lễ. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Tại sự kiện các chuyên gia chia sẻ, kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đang trên đà phục hồi nhanh. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước đạt mức khá 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự kiến kịch bản và cùng kỳ năm 2021, tương đương mức bình quân các năm trước dịch. Trong đó, GDP quý II tăng 7,72%, là mức tăng cao nhất của quý II so với cùng kỳ từ năm 2011 đến nay, tạo đà tăng trưởng cho những quý tiếp theo của năm 2022.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 5,07%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,70%, đóng góp 48,33%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,66%. Khu vực dịch vụ tăng 6,60%, đóng góp 46,60%, trong đó một số ngành dịch vụ thị trường đã thể hiện dấu hiệu phục hồi tích cực như bán buôn, bán lẻ tăng 5,82%; vận tải kho bãi tăng 8,13%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,19%.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, nền kinh tế trong nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhất là giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao, tiềm ẩn rủi ro, thách thức, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn sản xuất kinh doanh và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là người nghèo, người thu nhập thấp. Trong trận chiến đó, các doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam đã phát huy tinh thần, ý chí mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế bền vững.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam nhận bằng chứng nhận tại lễ biểu dương. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Lễ biểu dương Vietnam Award là giải thưởng được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng một số cơ quan, đơn vị khác tổ chức thường niên các năm. Chương trình là cầu nối giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế trên thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh, nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

(Nguồn: Trung tâm PT Doanh nghiệp & Thương hiệu)