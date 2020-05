Toogood - nhà mốt phong cách unisex, tối giản

Thương hiệu Toogood (Anh) hướng đến loạt trang phục có thể hợp với cả nam lẫn nữ, tồn tại lâu và không cần theo mùa.

Theo đuổi thời trang bằng bản năng

Thương hiệu Toogood ra đời năm 2013, do chị em Faye và Erica Toogood đồng sáng lập, theo đuổi phong cách unisex, bền vững và chủ yếu sản xuất tại Anh, Trong cuộc phỏng vấn thời điểm ấy, họ nói rằng: "Chúng tôi không biết mình đang làm gì". Sau gần 7 năm, thương hiệu hiện dẫn đầu ngành thời trang vượt thời gian.

Theo Vogue, "bền vững", "không theo mùa", "unisex", "thiết kế vượt thời gian" - là loạt khái niệm thời trang quen thuộc hiện nay. Nhưng ở năm 2013, khi cặp chị em ra mắt dòng thời trang Toogood, tình cảnh rất khác biệt.

Ngay những ngày đầu ra mắt, các BST unisex của cặp chị em được nhiều tín đồ thời trang đánh giá thành công khi chiếm một vị trí trên kênh radio Women's Hour. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của họ tạo ra sự bất hòa với ngành công nghiệp thời trang rộng lớn. Đó là khi khao khát "sự mới mẻ" được thúc đẩy bởi ảnh hưởng của truyền thông xã hội, dẫn đến các thương hiệu đua nhau theo đuổi nó - con đường vốn được xem là nhiều chông gai.

Một thiết kế điển hình của Toogood. Ảnh: Tom Johnson.

Bước chân vào lĩnh vực thời trang theo bản năng, Toogood có chút khác biệt, theo Vogue. Bảy năm trước, Faye là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, từng thành lập công ty nội thất, nghệ thuật và kiến trúc Studio Toogood. Nhưng sau đó, cô nhận ra chị gái Erica là cộng sự lý tưởng trong lĩnh vực thời trang. Erica là thợ cắt may và nhà thiết kế đã qua đào tạo.

Dù không có kiến thức về hoạt động thời trang, họ đã hợp tác trong một dự án sắp đặt tại Lễ hội Thiết kế London 2013 (quận Seven Dials, London, Anh). Lúc ấy, 49 chiếc áo khoác do họ sản xuất đều được dán nhãn tên của một trong những di tích lịch sử của vùng giao dịch (ví dụ "nhà sản xuất bia", "puppeteer"). "Thời khắc chúng tôi làm cùng nhau là sự tự do, không theo bất kỳ quy tắc nào", Erica nói.

Linh cảm về trang phục unisex dần giúp họ đứng vững. Hiện sản phẩm của Toogood được bán trên các trang Matchesfashion, Dover Street Market và Selfridges. Cặp chị em nói thấy thú vị khi làm mờ ranh giới sản phẩm dành cho cả nam và nữ bằng thuật ngữ "unisex".

Họ quan niệm việc thiếu kinh nghiệm cũng có ưu điểm, cho họ cái nhìn tốt hơn. "Chúng tôi đặt quy tắc làm mọi thứ theo cách mình muốn... Chúng tôi không biết mọi người đang làm thế nào, vì vậy chúng tôi chỉ làm mọi thứ theo cách có ý nghĩa nhất", cả hai nói. Thương hiệu thừa hưởng các ưu điểm truyền thống, bà của cặp chị em là thợ may, từng làm đồ lót bằng vải dù trong Thế chiến thứ hai. "Sự tiên phong và tinh thần bền vững đã có trong huyết thống của gia đình", theo Vogue.

Những sản phẩm từ Toogood được tín đồ thời trang nhận xét khác lạ, đặc trưng. Ảnh: Tom Johnson.

Chú trọng sản phẩm bền vững thuần tuý

Chị em nhà Toogood cho rằng một thương hiệu thời trang không chỉ dựa trên một khái niệm cao cả. Faye giải thích: "Sự đơn giản luôn là thứ tốt nhất ta có thể nhận được... Đó là sự kết hợp kỳ diệu mà mọi người trân trọng". Theo họ, đường nét đơn giản, sự cân nhắc về chức năng và tinh tế có thể làm thay đổi ý tưởng về trang phục hàng ngày...

Erica hướng đến thiết kế quần áo có thể tồn tại lâu, không cần theo mùa. Quan điểm của họ đang thành công khi loạt sản phẩm trong BST đầu tiên vẫn bán chạy. "Tính bền vững là thứ Toogood tuân thủ - tư duy nội tâm và tiêu chuẩn đạo đức", cô em gái Faye nói. Họ truyền tải châm ngôn làm nghề, nét đặc trưng của mình qua các sản phẩm, chất liệu và nhà máy... kể từ khi thành lập.

Faye và Erica Toogood làm việc tại studio của họ. Ảnh: Luke Johnson.

Tuy nhiên, thương hiệu này cũng trải qua không ít khó khăn. Dòng denim sản xuất tại Anh ra mắt năm 2018, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Faye cho biết: "Đây là sản phẩm bền vững thuần túy nhất mà chúng tôi có thể tạo ra... Các công ty Anh sản xuất quần jeans đều mua denim từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hoặc Trung Quốc, nhưng chúng tôi có nguồn denim từ Lancashire và tạo ra sản phẩm tại Anh hoàn toàn".

Vì sự khó tính và cầu toàn, giá một chiếc quần jeans của họ lên đến 750 bảng Anh (hơn 21,7 triệu đồng) - quá cao cho các nhà bán lẻ. Tháng 9 năm nay, Toogood dự kiến tái ra mắt kiểu dáng denim tương tự nhưng với giá thấp hơn do làm từ denim hữu cơ Bồ Đào Nha.

Vân Bùi (Theo Vogue)