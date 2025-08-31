Tonmat đưa sản phẩm cách nhiệt đến triển lãm thành tựu đất nước

Hà NộiTonmat Group giới thiệu vật liệu xây dựng cách nhiệt, bảo ôn, tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra ở Đông Anh.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giới thiệu thành tựu nổi bật suốt 80 năm kiến thiết đất nước trên nhiều lĩnh vực gồm: an ninh quốc phòng, công nghiệp - công nghệ, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa... Bên cạnh không gian trưng bày của Bộ, ngành và 34 địa phương, sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu.

Tonmat Group nằm trong nhóm doanh nghiệp tư nhân góp mặt tại sự kiện. Trong không gian thoáng đãng, đơn vị trưng bày chuỗi giải pháp toàn diện gồm: tấm lợp cách nhiệt, cách âm Tonmat, panel bảo ôn TonmatPan, tôn mạ màu Fujiton, hóa chất cách nhiệt Greenmat, dịch vụ kho lạnh Tonmat Cold và dịch vụ cung ứng nội thất Tonmat Interior.

Trò chuyện với VnExpress, đại diện tập đoàn kỳ vọng công chúng có thể trải nghiệm trực quan về vật liệu xanh, hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng bền vững.

Gian hàng Tonmat tại triển lãm. Ảnh: Tonmat

Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tonmat Group, nói vinh dự khi góp mặt tại triển lãm dự đất nước. "Đây cũng là cơ hội để chúng tôi khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, tiếp tục lan tỏa thông điệp 'Vì tương lai xanh' đến công chúng trong nước lẫn quốc tế", ông tiếp lời

Nhiều năm qua, tập đoàn tạo dấu ấn với hệ tấm lợp ba lớp cách nhiệt, chống ồn và panel bảo ôn đa dạng chủng loại, kích thước, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe của chủ đầu tư, nhà thầu lẫn tư vấn thiết kế. Sản phẩm đạt kiểm định chất lượng chuẩn quốc gia, quốc tế như ISO 9001:2015, tiêu chuẩn chống cháy, chứng chỉ B1 theo chuẩn DIN 4102, chuẩn tôn kháng khuẩn, chống nấm mốc...

Nhiều đối tác Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc đánh giá sản phẩm Tonmat thuộc top đầu trong nước và không thua kém nhà sản xuất nước ngoài, đủ điều kiện xuất khẩu, kể cả thị trường "khó tính" như châu Âu, châu Mỹ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái đa thương hiệu, đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường. Điển hình là tôn cuộn mạ màu Fujiton - tôn Nhật Bản tại Việt Nam, cung ứng hàng chục nghìn tấn cho miền Bắc mỗi năm.

Ở lĩnh vực hóa chất cách nhiệt, thương hiệu Greenmat sản xuất dòng polyol trộn sẵn, ISO/MDI, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường. Riêng mảng dịch vụ, tập đoàn phát triển Tonmat Cold - chuyên cho thuê kho lạnh, kho bảo quản thực phẩm, dược phẩm, rau củ quả, linh kiện. Trong khi đó, Tonmat Interior cung cấp, thi công giải pháp nội thất cao cấp.

Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp tại triển lãm. Ảnh: Tonmat

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, tập đoàn kiên định với triết lý "đổi mới, sáng tạo, vì tương lai xanh". Cụ thể, ban lãnh đạo liên tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới nhằm cung cấp giải pháp tối ưu về tấm lợp cách nhiệt, cách âm, panel bảo ôn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

"Những sản phẩm trên không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, mà còn góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng quốc gia về phát triển bền vững", Chủ tịch Trần Văn Sơn nói thêm.

22 năm, doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng, chứng nhận gồm: Thương hiệu Quốc gia, Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước; Top 5 công ty vật liệu xây dựng uy tín; Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; Top công nghiệp 4.0; Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia; Nhãn hiệu cạnh tranh. Ngoài ra, nhiều năm liền Tonmat đạt Sao vàng đất Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao...

Đông Vệ