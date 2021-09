Toni Nadal: ‘Federer và Nadal không tiểu xảo như Tsitsipas’

MỹTheo HLV Toni Nadal, cách Stefanos Tsitsipas câu giờ ở Mỹ Mở rộng là tiểu xảo mà Roger Federer và Rafael Nadal không bao giờ làm trong sự nghiệp.

"Cách Tsitsipas hành xử là thiếu công bằng với đối thủ", tờ El Pais của Tây Ban Nha dẫn lời HLV Toni Nadal, người đang ở New York để chỉ đạo học trò Felix Auger-Aliassime. "Rafa hay Roger chẳng bao giờ làm thế. Quần vợt cần có các quy tắc nghiêm ngặt hơn với việc nghỉ ngơi ở phòng tắm. Tsitsipas là tay vợt xuất sắc. Nhưng cậu ấy có thể thắng mà không cần những tiểu xảo đó. Nhà vô địch vĩ đại được ngưỡng mộ không chỉ nhờ các danh hiệu, mà còn vì cách anh ta giành lấy chúng".

Tsitsipas chịu nhiều chỉ trích vì những lần đi vệ sinh giữa trận ở Mỹ Mở rộng 2021. Ảnh: US Open

Stefanos Tsitsipas gây tranh cãi khi bỏ vào phòng vệ sinh tám phút ở trận đấu tại vòng một Mỹ Mở rộng với Andy Murray. Tay vợt Scotland sau đó nhiều lần chỉ trích đàn em trên truyền thông. Nhiều ngôi sao khác như Alexander Zverev, Dominic Thiem và Nick Kyrgios cũng lên án Tsitsipas. Zverev thậm chí nghi ngờ Tsitsipas mang điện thoại vào phòng vệ sinh để liên lạc với HLV nhằm điều chỉnh chiến thuật.

Tay vợt Hy Lạp thì cho rằng bản thân không phạm luật nên tiếp tục tái hiện hành động này. Ở vòng hai và vòng ba Mỹ Mở rộng, Tsitsipas đều xin phép trọng tài vào phòng tắm giữa trận, khiến hai đối thủ Adrian Mannarino và Carlos Alcaraz phải chờ đợi. Tsitsipas dừng bước ở vòng ba khi thua Alcaraz sau năm set.

Liên đoàn Quần vợt Quốc tế ITF, cơ quan quản lý các giải Grand Slam, chưa có quy định cụ thể về giới hạn thời gian các tay vợt vào phòng tắm giữa trận. Theo các chuyên gia, điều này là do khoảng cách từ sân đấu tới phòng tắm của mỗi sân, điều kiện thời tiết tại mỗi giải và lý do rời sân của mỗi tay vợt khác nhau. Thời tiết nóng ẩm ở New York những ngày qua khiến nhiều tay vợt phải vào phòng tắm giữa trận để thay đồ. Reilly Opelka, tay vợt chủ nhà, cho biết bản thân cần bảy, tám phút để thay toàn bộ trang phục đã thấm đẫm mồ hôi.

Maria Sakkari, tay vợt nữ đồng hương của Tsitsipas, cho rằng sự việc bị Murray đẩy quá xa: "Mọi người đang làm quá lên. Tôi khá chắc là Tsitsipas không cố ý làm điều đó. Tôi biết rõ anh ấy. Đó là một tay vợt mạnh mẽ trên sân nhưng lại rất chậm trong các động tác khác. Tôi nhiều lần chứng kiến sự chậm chạp đó. Ngay cả việc lấy cây vợt khỏi túi cũng khiến Tsitispas tốn thời gian".

Nhân Đạt (Theo Tennishead)