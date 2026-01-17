Tông xe liên hoàn trên cao tốc, một người chết

Nghệ AnCú tông liên hoàn giữa 5 ôtô chạy cùng chiều khiến một người tử vong, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc hơn 5 tiếng, rạng sáng 17/1.

Khoảng 0h40, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua Hoàng Mai - Diễn Châu xảy ra tai nạn giữa 5 xe khách và xe tải đang chạy theo hướng Bắc - Nam. Người ngồi trên xe tải biển Lào tử vong tại chỗ, 5 ôtô hư hỏng nặng, trong đó một xe khách giường nằm biến dạng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn, rạng sáng 17/1. Ảnh: Hùng Lê

Tai nạn khiến cao tốc ùn tắc hai làn suốt 5-6 tiếng. Đội vận hành đã phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng phương tiện di chuyển hướng Bắc - Nam xuống nút giao Trường Vinh (thị xã Hoàng Mai cũ) hướng ra quốc lộ 1 hoặc đi lên đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình.

Hơn 7h, cảnh sát giao thông đã điều xe cứu hộ kéo phương tiện bị nạn ra khỏi cao tốc, thông xe một làn. Những nút giao gần đó như Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu và Diễn Châu đang cấm đường để điều tiết giao thông.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc kéo dài sau tai nạn, sáng 17/1. Ảnh: Hùng Lê

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, qua Thanh Hóa và Nghệ An, gồm 4 làn xe, tốc độ tối đa 80 km/h. Tuyến không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng kỹ thuật. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa.

Đức Hùng