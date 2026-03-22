Tông xe liên hoàn, một người tử vong

Nghệ AnCú tông liên hoàn giữa ba ôtô chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Châu khiến một người tử vong, hai nạn nhân khác bị thương, trưa 22/3.

Khoảng 11h, xe tải biển Nghệ An chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, khi đến xã An Châu (trước thuộc huyện Diễn Châu) thì xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước, đẩy phương tiện này lên dải phân cách giữa đường.

Xe tải sau đó tiếp tục lao sang làn đối diện, đâm vào xe tải chạy theo hướng ngược lại.

Tông xe liên hoàn, một người chết Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1 trưa 22/3. Video: Hùng Lê

Tai nạn liên hoàn khiến tài xế 52 tuổi điều khiển xe tải biển Nghệ An tử vong. Hai người trên các phương tiện còn lại mắc kẹt trong cabin, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ba ôtô biến dạng phần đầu, mảnh vỡ văng trong bán kính 100 m. Một số cột đèn đường, biển báo giao thông bị húc đổ.

Đoạn quốc lộ 1 xảy ra tai nạn thuộc khu vực dân cư, rộng khoảng 20 m, chia hai chiều, mỗi bên hai làn xe, có dải phân cách giữa, cho phép phương tiện chạy tốc độ tối đa 90 km/h.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ tới phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ cẩu các phương tiện gặp nạn.

Đức Hùng