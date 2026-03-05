Tông xe khách 18 tấn vào phòng ngủ của bạn trai cũ

AnhIan Anderson, 33 tuổi, trộm xe khách rồi lao thẳng vào căn hộ của bạn trai đồng giới cũ, cầm mảnh kính vỡ tấn công nạn nhân nhưng chỉ phải nhận án treo.

Theo lời khai trước Tòa Đại hình Newcastle, Anderson có quan hệ tình cảm với một người đàn ông trong 7 năm nhưng đã chia tay vào tháng 12/2024, chỉ một tháng trước khi vụ việc xảy ra.

Theo hồ sơ tòa án, Anderson nói với cảnh sát rằng anh ta nổi giận sau khi biết bạn trai cũ đã gửi các tờ rơi quảng cáo du lịch cho một người bạn chung và nhờ vả những người quen khác.

Ngày 21/1/2025, Anderson đánh cắp chiếc xe khách 18 tấn từ công ty nơi anh ta làm nhân viên trông coi bãi đỗ. Sau đó, Anderson giật camera hành trình ra khỏi xe và lái về hướng nhà tình cũ - căn hộ ở tầng trệt tại thị trấn Ashington.

Bạn trai cũ của Anderson nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài căn hộ khi đang nằm trên giường, sau đó nhìn thấy chiếc xe khách đợi sẵn bên ngoài qua camera giám sát.

Anderson lái xe với tốc độ cao đâm vào tòa nhà. Căn hộ bị hư hại nghiêm trọng, tường phòng ngủ bị tông vỡ. Anderson bước ra khỏi xe và cố ném những mảnh kính vỡ từ cửa sổ vào người bạn trai cũ. Sau khoảnh khắc điên rồ đó, anh ta bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ước tính Anderson đã gây thiệt hại 23.834 bảng Anh cho tòa nhà căn hộ. Tính cả tổn thất của chiếc xe và chi phí khác, tổng thiệt hại trong vụ việc là 46.000 bảng Anh (hơn 1,6 tỷ đồng).

Thẩm phán nhận xét hành động của Anderson "vô trách nhiệm, ngu ngốc và trẻ con đến mức lố bịch". Để giảm nhẹ tội, Anderson nói không có ý định làm hại ai mà chỉ muốn "làm bẽ mặt" tình cũ.

Anderson đã nhận tội chiếm đoạt xe trái phép, gây thiệt hại tài sản và lái xe nguy hiểm. Anh ta bị kết án 12 tháng tù. Xét đến nhân thân tốt của Anderson, thẩm phán cho phép hoãn thi hành án trong hai năm.

Anderson được lệnh phải bồi thường 2.000 bảng Anh. Các khoản thanh toán phải được thực hiện hàng tháng với mức 20 bảng Anh, chia đều cho công ty xe khách và công ty nhà ở.

Anderson cũng phải tuân thủ một chương trình điều trị sức khỏe tâm thần kéo dài sáu tháng, bị cấm liên lạc với bạn trai cũ và bị cấm lái xe trong hai năm.

Tuệ Anh (theo The Sun, BBC)