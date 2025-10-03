Tổng thư ký Quốc hội Cuba hâm mộ sự phát triển của Việt Nam

Cuba xem Việt Nam là hình mẫu của thế giới và hâm mộ sự phát triển của Việt Nam sau 50 năm thống nhất, theo Tổng Thư ký Quốc hội Cuba.

Sáng 3/10, đoàn đại biểu cấp cao của Cuba do Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu đến thăm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE). Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Quốc hội Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trao đổi với lãnh đạo trường HCMUTE, ông Homero Acosta Álvarez, Tổng Thư ký Quốc hội Cuba, cho biết đã hỏi sinh viên về lịch sử đất nước. Ông cho rằng người trẻ phải biết đất nước đã trải qua những gì và hiểu những giá trị đó để phát triển tương lai.

Nhắc lại lịch sử mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, ông cho hay từ thế kỷ 19, thế hệ trẻ Cuba đã biết đến những người anh em Việt Nam xa xôi qua những vần thơ. Quan hệ hai bên thực sự phát triển sau khi Cách mạng Cuba thắng lợi vào năm 1959.

Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, khi Việt Nam gặp nhiều khó khăn, Cuba có nhiều hình thức hỗ trợ, thậm chí đã có người hy sinh, đổ máu cho cuộc chiến. Trong bài diễn văn tại Quảng trường Cách mạng, ngài Fidel Castro đã có câu nói bất hủ: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Câu nói đó luôn khắc sâu trong tim mỗi người dân Cuba và Việt Nam.

Ông Homero Acosta Álvarez, Tổng Thư ký Quốc hội Cuba, phát biểu trong chuyến thăm, sáng 3/10. Ảnh: UTETV

Tổng Thư ký Quốc hội Cuba kể khi còn là thiếu niên đã được học và hát những bài hát về Việt Nam. Nhiều trường học ở Cuba có tên những anh hùng như Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Trỗi. Trong chuyến thăm lần này, ông nhìn thấy rõ sự phát triển của Việt Nam.

"Chúng tôi xem Việt Nam hôm nay là hình mẫu của thế giới và tự hào về thành công của Việt Nam như là thành công của mình. Khi đến thăm, chúng tôi luôn nói hâm mộ sự phát triển của đất nước này", ông Homero Acosta Álvarez nói.

Ông ấn tượng khi sau 50 năm thống nhất, Việt Nam đã phát triển vượt bậc, thực hiện ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh "xây dựng đất nước to đẹp hơn". Dù thời điểm tái thiết sau chiến tranh, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn về cơ sở hạ tầng, thiếu thốn nguồn nhân lực, công nghệ. Lúc đó, Việt Nam như một quốc gia vừa tái sinh.

Tổng Thư ký Quốc hội Cuba cho rằng quá trình đổi mới của dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển này. Ông cũng xem việc đào tạo thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng và tin tưởng những sinh viên hôm nay sẽ gánh vác trọng trách xây dựng đất nước trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Cuba (thứ hai từ trái qua) tham quan một số sản phẩm công nghệ của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, sáng 3/10. Ảnh: Lệ Nguyễn

Khi tham quan một số sản phẩm công nghệ do thầy trò trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chế tạo, Chủ tịch Quốc hội Cuba quan tâm các loại máy bay không người lái (drone) ứng dụng trong nông nghiệp. Ông hỏi giá thành và tỷ lệ nội địa hóa của một drone có khả năng phun thuốc, khảo sát trên cánh đồng lớn và ấn tượng khi biết 70% thiết bị, vật liệu do sinh viên, giảng viên nghiên cứu sản xuất.

TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch hội đồng trường HCMUTE, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Cuba để thiết lập và thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: chuyển giao công nghệ về năng lượng tái tạo, hydrogen, viễn thông, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp thông minh và số hóa công nghiệp.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ.

Việt Nam hôm 13/8 phát động Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" với mục tiêu ban đầu quyên góp 65 tỷ đồng trong 65 ngày hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Tuy nhiên vượt trên mọi mong đợi, chương trình đạt mục tiêu chỉ sau 4 ngày phát động. Tính đến đầu tháng 9, chương trình đã tiếp nhận hơn 2 triệu lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Lệ Nguyễn