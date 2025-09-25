Tổng thư ký LHQ sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng vào tháng 10.

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước, tổ chức khu vực và quốc tế sẽ tham dự sự kiện. Trong khuôn khổ Lễ mở ký sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể và tọa đàm cấp cao, cùng hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp báo ngày 19/9 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Lễ mở ký được giới thiệu ngày 22/9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, trong sự kiện do Bộ Ngoại giao và Bộ Công an phối hợp tổ chức với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống ma túy và Tội phạm (UNODC).

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết hợp tác quốc tế là điều thiết yếu trong phòng, chống tội phạm mạng và sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với sự ra đời của Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để xử lý vấn đề này.

Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ghada Waly, Tổng giám đốc UNODC, nhấn mạnh Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của Liên Hợp Quốc về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết những hình thức tội phạm mạng khác nhau trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo phù hợp với Công ước, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành trong ký, phê chuẩn và triển khai Công ước.

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Tội phạm mạng gia tăng cả về quy mô, mức độ phức tạp và phạm vi tác động đã gây thiệt hại cho kinh tế thế giới khoảng 8.000 tỷ USD trong năm 2023 và dự báo lên đến 10.500 tỷ vào năm 2025, lớn hơn GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Nguyễn Tiến