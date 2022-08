Tổng thư ký LHQ chỉ trích các tập đoàn dầu khí quốc tế

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng các công ty dầu khí 'vô đạo đức" vì kiếm lời từ cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến sự tại Ukraine.

Tổng thư ký Antonio Guterres ngày 3/8 công bố báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) về hậu quả cuộc xung đột Nga - Ukraine, kêu gọi chính phủ các nước đánh thuế lợi nhuận với những tập đoàn dầu khí.

Tổng thư ký Guterres phát biểu tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Mỹ, ngày 1/8. Ảnh: AFP

"Thật là vô đạo đức khi các công ty dầu khí kiếm lời kỷ lục từ cuộc khủng hoảng năng lượng trên lưng những người nghèo nhất và cộng đồng nghèo nhất, cũng như cái giá phải trả quá lớn về khí hậu", ông Guterres nói và đề xuất sử dụng khoản thuế này làm ngân sách hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Tổng thư ký LHQ cho biết tổng lợi nhuận của các công ty năng lượng lớn nhất thế giới trong quý I năm nay là gần 100 tỷ USD. Những tập đoàn dầu khí lớn như BP, ExxonMobil, Chevron và Shell cũng báo cáo khoản lợi nhuận cực lớn trong quý II nhờ đà tăng giá của dầu và khí đốt.

Ông Guterres cảnh báo 345 triệu người tại 82 quốc gia sẽ bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc có nguy cơ cao bị mất an ninh lương thực từ nay đến cuối năm, tăng 47 triệu người do tác động của xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thư ký LHQ cũng cảnh báo nhiều quốc gia đang phát triển đang chìm trong nợ nần, không có khả năng tiếp cận tài chính, vật lộn để phục hồi sau đại dịch Covid-19 và có thể đi tới bờ vực sụp đổ. "Chúng tôi nhận thấy đang có những dấu hiệu đáng báo động về làn sóng biến động kinh tế, xã hội và chính trị, không quốc gia nào là không bị ảnh hưởng", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)