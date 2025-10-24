Tổng thư ký Guterres: LHQ sẽ hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam

Tổng thư ký Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ đồng hành, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, khi hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường chiều 24/10 hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Phủ Chủ tịch. Ông Guterres đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng ngày 24-25/10.

Tổng thư ký Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc trên tất cả lĩnh vực trụ cột, nổi bật là chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tổng thư ký Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói tại Liên Hợp Quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực, trong đó chủ nghĩa đa phương và các cơ chế quản trị toàn cầu hoạt động hiệu quả hơn, vai trò xứng đáng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi được đề cao hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới, đồng thời đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc.

Một là Liên Hợp Quốc cần cải tổ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa các nguồn lực. Trong quá trình này, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nếu Liên Hợp Quốc muốn đặt trụ sở cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.

Hai là hợp tác chiến lược Việt Nam - Liên Hợp Quốc cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Ba là Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Bốn là cần tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Năm là cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Giang Huy

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh - chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường.

Tổng thư ký Guterres nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Tối 24/10, Chủ tịch nước đã chủ trì chiêu đãi Tổng thư ký Guterres tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Như Tâm