Tổng thư ký Antonio Guterres: Việt Nam là đối tác tuyệt vời của LHQ

Tổng thư ký Guterres ca ngợi Việt Nam đóng góp tích cực trên tất cả lĩnh vực hoạt động ưu tiên của Liên Hợp Quốc, trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường tại New York.

Chủ tịch nước Lương Cường ngày 22/9 gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ ngày 21-24/9, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng thư ký Guterres bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế ngày càng cao của Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam là đối tác tuyệt vời, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của LHQ, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Ông Guterres đánh giá Việt Nam là thành viên tích cực của LHQ, là trụ cột của thế giới đa cực hiện nay. Do đó, ông cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trong cuộc gặp tại New York ngày 22/9. Ảnh: TTXVN

Tổng thư ký cũng chia sẻ với Chủ tịch nước Lương Cường những đánh giá về tình hình và thách thức đa chiều đối với LHQ và thế giới, bày tỏ mong muốn các nước tăng cường hợp tác để thực hiện các cam kết đã đặt ra. Ông thêm rằng cần cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ.

Ông Guterres nhấn mạnh tình cảm và sự ủng hộ đặc biệt với Việt Nam, đồng thời bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 10/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu. Ông cũng bày tỏ ủng hộ với công cuộc cải tổ LHQ và cho rằng các quốc gia cần đóng vai trò dẫn dắt trong tiến trình này, thảo luận kỹ lưỡng để cải tổ một cách toàn diện, minh bạch. Việt Nam sẵn sàng chào đón LHQ đặt các trụ sở, văn phòng ở Việt Nam.

Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, tiến triển tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), theo Chủ tịch nước Lương Cường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Việt Nam vẫn cần sự hỗ trợ của LHQ và các đối tác quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị LHQ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - LHQ, ASEAN - LHQ trong thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển khu vực, cũng như đóng góp chung cho các vấn đề toàn cầu. Chủ tịch nước và Tổng thư ký cũng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10.

Thanh Tâm