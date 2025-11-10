Tổng thống Zelensky: Tôi không e ngại ông Trump

Tổng thống Zelensky tuyên bố không e ngại ông Trump như các lãnh đạo phương Tây, bác bỏ thông tin cuộc gặp song phương ở Washington diễn ra căng thẳng.

"Tất cả mọi người trên thế giới đều e ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đó là sự thật", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 9/11.

Lãnh đạo Ukraine nói "không" khi được hỏi liệu điều này có đúng với ông không. "Chúng tôi không phải kẻ thù của Mỹ. Hai nước là bạn, tại sao chúng tôi phải e ngại", ông nói thêm.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Trump do người dân Mỹ bầu ra và "phải tôn trọng lựa chọn của họ, cũng như tôi được người dân Ukraine lựa chọn". "Mỹ là đối tác chiến lược của chúng tôi suốt nhiều năm, thậm chí có thể là nhiều thập kỷ và thế kỷ", ông nói, thêm rằng hai nước có những giá trị chung sâu sắc và trái ngược với Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn ngày 9/11. Ảnh: Guardian

Tổng thống Ukraine cũng phủ nhận thông tin cho rằng người đồng cấp Mỹ đã ném bản đồ chiến trường sang một bên trong cuộc gặp tại Nhà Trắng tháng trước. "Tôi chắc chắn ông ấy không ném bất cứ thứ gì", ông Zelensky cho hay, mô tả quan hệ giữa họ là "bình thường, mang tính xây dựng và tập trung vào công việc".

Financial Times trước đó đưa tin Tổng thống Mỹ đã gây sức ép nhằm buộc ông Zelensky chấp nhận các điều khoản do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra để chấm dứt chiến sự, đồng thời cảnh báo "Nga sẽ hủy diệt" Ukraine nếu ông Zelensky không đồng ý.

Ông Zelensky ngày 17/10 tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump để thảo luận về khả năng Washington cung cấp cho Kiev những vũ khí tầm xa uy lực, như tên lửa hành trình Tomahawk. Cuộc gặp diễn ra tại Phòng Nội các, dưới hình thức ăn trưa làm việc.

Trái với những lời tán dương dành cho nhau lúc đầu, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Các nguồn thạo tin cho biết hai bên xuất hiện nhiều bất đồng và sự kiện có những lúc giống như "cuộc cãi vã". Sau cuộc gặp, ông Trump khẳng định sẽ không cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Huyền Lê (Theo Guardian, Financial Times)