Tổng thống Yoon: Tôi ra trình diện để tránh đổ máu

Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố trình diện để "tránh xảy ra đổ máu đáng tiếc", chỉ trích cuộc điều tra nhằm vào ông là bất hợp pháp.

"Tôi thấy họ dùng thiết bị chữa cháy để xâm nhập vào khu vực bảo vệ. Nhằm ngăn nguy cơ đổ máu đáng tiếc, tôi đã quyết định ra trình diện trước Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO), dù cuộc điều tra của họ là bất hợp pháp", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết trong video phát sóng sáng nay.

Video dài gần 3 phút, được Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ghi hình và công bố trước khi ông Yoon bị bắt.

Tổng thống Hàn Quốc lý giải đồng ý thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu trước khi bị bắt sáng nay. Video: YTN

"Tổng thống Hàn Quốc có nghĩa vụ bảo vệ Hiến pháp và hệ thống pháp luật. Phản hồi những quy trình bất hợp pháp và vô giá trị như thế này không đồng nghĩa với thừa nhận chúng, mà chỉ đơn giản là nỗ lực nhằm tránh đổ máu không đáng có. Thật đáng tiếc, nền pháp luật ở đất nước này đã hoàn toàn sụp đổ", ông nói.

Tổng thống Yoon chỉ trích rằng lệnh bắt được ban hành và thực thi bởi những cơ quan không có thẩm quyền. "Cơ quan điều tra đã đưa ra tài liệu giả mạo để lừa dối công chúng, thực hiện hành vi bất hợp pháp và thi hành quy trình với những mệnh lệnh không hợp lệ", ông nói.

Tổng thống Yoon bày tỏ hy vọng công dân Hàn Quốc "không phải chịu những bất lợi" trong tương lai nếu phải trải qua các vụ án hình sự tương tự, đồng thời cảm ơn những người đã ủng hộ và động viên mình.

Các điều tra viên từ CIO và cảnh sát sáng nay có mặt bên ngoài dinh thự của Tổng thống Hàn Quốc, xuất trình lệnh khám xét và bắt ông Yoon. Khoảng 3.000 cảnh sát được huy động cho chiến dịch lần này.

Sau khi vượt ba lớp rào chắn, các điều tra viên tiến vào nơi ở của Tổng thống Hàn Quốc và bắt ông với cáo buộc phản loạn. Tổng thống Yoon sau đó tới văn phòng CIO, cơ quan công tố sẽ sớm thẩm vấn ông với tư cách nghi phạm.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu ngày 15/1. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Yoon đang đối mặt cuộc điều tra hình sự về cáo buộc âm mưu nổi loạn khi ban lệnh thiết quân luật hồi đầu tháng 12/2024. Tòa án Tây Seoul đã phát lệnh bắt ông, sau khi Tổng thống phớt lờ yêu cầu triệu tập để thẩm vấn của các nhà điều tra.

Các điều tra viên ngày 3/1 cố gắng thực thi lệnh bắt song không thành do vấp phải sự ngăn cản từ lực lượng cận vệ thuộc Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) và Lữ đoàn An ninh số 55 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô.

CIO sau đó yêu cầu tòa gia hạn lệnh bắt và lệnh hiện tại có hiệu lực đến ngày 21/1.

Nguyễn Tiến (Theo Yonhap, AFP, AP)