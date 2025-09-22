Tổng thống Venezuela từng đề xuất đối thoại với Tổng thống Mỹ

Tổng thống Venezuela hồi đầu tháng gửi thư đề nghị Tổng thống Trump đối thoại, giữa lúc căng thẳng hai nước gia tăng.

Chính phủ Venezuela ngày 21/9 công bố bức thư Tổng thống Nicolas Maduro gửi người đồng cấp Mỹ Donald Trump từ đầu tháng, vài ngày sau vụ quân đội Mỹ tập kích "xuồng chở ma túy" trên biển Caribe. Trong thư, ông Maduro bác bỏ cáo buộc của Mỹ nhằm vào Venezuela về vấn đề ma túy.

"Đây là tin giả tồi tệ nhất được tung ra để chống lại Venezuela, nhằm mục đích leo thang căng thẳng và có thể dẫn đến xung đột quân sự gây thiệt hại cho cả lục địa", ông Maduro viết, kêu gọi lãnh đạo Mỹ "duy trì hòa bình và đối thoại bình đẳng".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas ngày 15/9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela mong muốn người đồng cấp Mỹ cùng đối thoại, chống lại "những tin giả đang gây nhiễu loạn về mối quan hệ đáng lẽ phải mang tính lịch sử và hòa bình". Ông Maduro khẳng định Venezuela là quốc gia "không có ma túy", nhấn mạnh chỉ có 5% lượng ma túy sản xuất tại nước láng giềng Colombia bị tuồn vào lãnh thổ Venezuela.

Tuy nhiên, kể từ khi bức thư của Tổng thống Maduro được gửi đi, quân đội Mỹ đã bắn nổ thêm hai xuồng nghi chở ma túy từ Venezuela. Ba vụ tập kích đã khiến tổng cộng 17 người thiệt mạng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribe. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Hành động này làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của các vụ tập kích, vì theo luật pháp Mỹ, buôn bán ma túy không phải tội bị tử hình. Washington cũng không cung cấp bằng chứng cho thấy những chiếc xuồng bị tấn công thực sự chở theo ma túy.

Ngọc Ánh (Theo AFP)