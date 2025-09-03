Tổng thống Venezuela khoe điện thoại được ông Tập tặng

Tổng thống Venezuela khoe chiếc điện thoại "Mỹ không thể hack được", cho biết đây là món quà từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Rất ấn tượng, tôi biết mọi thứ nhờ chiếc điện thoại này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng tôi chiếc điện thoại này, của Huawei, điện thoại tốt nhất thế giới", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1/9 khoe chiếc điện thoại Mate X6 tại buổi họp báo quốc tế ở thủ đô Caracas.

Ông khẳng định đây là chiếc điện thoại mà "người Mỹ không thể hack được, dù bằng vệ tinh hay máy bay do thám".

Tổng thống Venezuela khoe điện thoại ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Nicolas Maduro khoe điện thoại Huawei ngày 1/9 trong cuộc họp báo tại Caracas. Video: Reuters

Lãnh đạo Venezuela đã nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ với hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc, song đây là lần đầu ông cho biết món quà đến từ Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong một hội nghị giáo dục hồi tháng 8, ông Maduro cũng khoe với các đại biểu chiếc Mate X6 này, nói rằng điện thoại có tính năng liên lạc qua vệ tinh và ông đang học sử dụng.

"Đây là chiếc điện thoại tiên tiến nhất thế giới", ông nói, rồi đặt điện thoại lên tai và nói "Xin chào", "Cảm ơn" bằng tiếng Trung Quốc.

Truyền thông Argentina nhận định việc ông Maduro khoe chiếc điện thoại "không chỉ nhằm thể hiện quan hệ tốt giữa Venezuela với Trung Quốc, mà còn cho thấy mong muốn kết nối toàn cầu của ông".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro họp báo ở Caracas ngày 1/9. Ảnh: Reuters

Trong chuyến công du Trung Quốc tháng 9/2023, Tổng thống Maduro từng khoe chiếc Mate X3 của mình khi đến thăm đại sứ quán Venezuela. Ông ca ngợi đây là thiết bị an toàn, hiện đại và khuyên người trẻ mua vì có tính năng chống nghe lén, giảm gián đoạn liên lạc.

Ông đồng thời ca ngợi đầu tư và hiện diện kinh tế của Trung Quốc là "động lực lớn nhất cho sự phát triển của khu vực Mỹ Latin và Caribe hiện nay".

Venezuela và Trung Quốc năm 2023 nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Kiên định, thể hiện hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, nông nghiệp và đầu tư.

Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Venezuela, đầu tư và cho vay hàng chục tỷ USD, hỗ trợ Venezuela trong bối cảnh nước này chịu nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Maduro coi mối quan hệ với Trung Quốc là trọng tâm trong nỗ lực phát triển kinh tế và công nghiệp hóa đất nước.

Thanh Danh (Theo Reuters, Global Times)