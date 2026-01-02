Tổng thống Venezuela dịu giọng với Mỹ giữa căng thẳng

Tổng thống Maduro không trả lời về vụ Mỹ tấn công bến tàu Venezuela, nhưng khẳng định sẵn sàng hợp tác với Washington trong lúc quan hệ căng thẳng.

"Họ có thể đối thoại ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào họ muốn", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói ngày 1/1, khi được hỏi về khả năng thảo luận với Mỹ liên quan vấn đề ma túy, dầu mỏ và di cư.

Khi được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng Washington tấn công một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy ở Venezuela hôm 29/12, ông Maduro không xác nhận cũng không phủ nhận.

"Đây là điều chúng ta có thể sẽ bàn tới trong vài ngày tới", Tổng thống Venezuela nói.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas hồi tháng 11/2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Maduro khẳng định Venezuela đã "tự vệ tốt" khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự trên biển. Ông nói rằng người dân Venezuela vẫn "an toàn và sống trong hòa bình".

Tổng thống Mỹ không nêu rõ lực lượng nào đã tấn công bến tàu ở Venezuela và bằng phương thức nào, nhưng Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) được cho là thực hiện vụ này. Sự việc đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ vào mục tiêu trên đất liền tại Venezuela.

Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro trong những tháng qua, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy.

Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ông Maduro trong khi đó cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ mình và "cướp đoạt" tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

