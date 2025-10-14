Tổng thống Ukraine sắp tới Mỹ gặp ông Trump

Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ tuần này để gặp người đồng cấp Trump, thảo luận về vấn đề phòng không và cách gia tăng áp lực lên Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/10 thông báo ông sẽ tham gia cùng phái đoàn Ukraine đến Washington trong tuần này để đàm phán với các chính trị gia, doanh nghiệp Mỹ. Ông Zelensky không nêu cụ thể ngày ông khởi hành, nhưng cho biết có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/10.

Ông Zelensky cho biết cuối tuần qua đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ hai lần, trao đổi về những thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi bị Nga không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Hai lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình chiến trường.

"Chúng tôi đã nói về một số vấn đề nhạy cảm. Dù rất quan trọng, những cuộc trò chuyện đó vẫn chưa đủ", lãnh đạo Ukraine nhận xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở New York ngày 23/9. Ảnh: AP

Theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine đã lên đường tới Mỹ gồm Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, các quan chức cấp cao của văn phòng Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia và các đại diện ngoại giao. Khi Tổng thống Ukraine tới Washington tham gia cùng phái đoàn này, ông dự định có thêm nhiều cuộc gặp với các nghị sĩ, các công ty quân sự Mỹ.

"Các chủ đề chính là phòng không và khả năng chúng ta gây áp lực lên Nga", Tổng thống Ukraine cho biết.

Tổng thống Mỹ cuối tuần trước nói với người đồng cấp Ukraine về khả năng cung cấp vũ khí cho nước này, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk. Ông Trump tuyên bố Washington sẽ không chuyển trực tiếp Tomahawk cho Kiev, nhưng đề cập phương án bán tên lửa cho NATO để liên minh viện trợ Ukraine.

Nga tuyên bố kịch bản Mỹ chuyển Tomahawk hay tên lửa tương tự cho Ukraine là "giai đoạn leo thang mới", đồng thời khẳng định sẽ tăng cường hệ thống phòng không nếu Mỹ quyết định hành động.

Ngọc Ánh (Theo AFP)