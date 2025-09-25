Tổng thống Trump yêu cầu điều tra loạt trục trặc ông gặp ở trụ sở LHQ

Tổng thống Trump yêu cầu điều tra việc thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh gặp trục trặc khi ông tới phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

"Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là hành vi phá hoại tới ba lần tại Liên Hợp Quốc (LHQ). Họ nên tự hổ thẹn. Tôi đã gửi một bản sao bức thư này cho Tổng thư ký LHQ và tôi yêu cầu điều tra lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/9.

Trong bài viết đầy giận dữ, ông Trump cho biết khi ông tới trụ sở LHQ để phát biểu ngày 23/9, đã xảy ra trục trặc với thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh không phải một mà xảy ra tới ba lỗi với ông.

Về việc thang cuốn đột ngột dừng khi vợ chồng ông bước lên, Tổng thống Mỹ nói đây có thể là "thảm họa thực sự". "Thật may khi Melania và tôi không ngã sấp mặt xuống những cạnh sắc nhọn của bậc thang", ông Trump nói.

LHQ giải thích vụ thang cuốn đột ngột dừng khi ông Trump đến Thang cuốn đột ngột dừng khi vợ chồng ông Trump tới trụ sở LHQ hôm 23/9. Video: X/Concerned Citizen

Tổng thống Mỹ tiếp tục phàn nàn rằng máy nhắc chữ trong bài phát biểu của ông tại LHQ "tối đen trong 15 phút đầu" và âm thanh trong hội trường "hoàn toàn bị tắt".

Tổng thống Mỹ kêu gọi lưu lại đoạn băng ghi hình an ninh ở khu vực thang cuốn, nói thêm Sở Mật vụ cũng tham gia điều tra. LHQ chưa phản hồi về phát ngôn mới nhất của ông Trump.

Tuy nhiên, cơ quan này hôm 23/9 giải thích việc thang cuốn bị dừng có thể do quay phim của Nhà Trắng vô tình ấn vào nút kích hoạt chức năng an toàn của thang. Máy nhắc chữ trong lúc ông Trump phát biểu cũng do nhân viên Nhà Trắng vận hành.

Vợ chồng ông Trump trên chiếc thang cuốn gặp sự cố tại trụ sở LHQ hôm 23/9. Ảnh: AFP

Ngọc Ánh (Theo AFP)