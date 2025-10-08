Tổng thống Trump ví đảng Dân chủ như 'phe phản loạn'

Tổng thống Mỹ so sánh đảng Dân chủ với "phe phản loạn" vì ngăn cản các dự luật của ông và đối đầu trong chính sách chống tội phạm.

"Đảng Dân chủ giống như những kẻ phản loạn, họ quá tệ cho đất nước này, chính sách của họ quá tệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Phòng Bầu dục trong buổi tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 7/10.

Ông lấy quá trình thông qua "Đạo luật To đẹp" (đạo luật thuế và chi tiêu công) hồi cuối tháng 6 làm ví dụ. Ông nói đạo luật không nhận được ủng hộ từ bất kỳ nghị sĩ nào trong đảng Dân chủ, nhưng cuối cùng vẫn được phê duyệt thành công nhờ nỗ lực vận động của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Thượng viện.

Tổng thống Trump cũng quy trách nhiệm cho đảng Dân chủ về tình trạng chính phủ đóng cửa vì không thông qua được dự luật ngân sách liên bang. "Họ chính là những người khơi mào, hành động của họ giống như một cuộc tấn công kiểu kamikaze vậy. Họ chẳng còn gì để mất", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/10. Ảnh: AP

Chính phủ Mỹ đang phải cho hàng trăm nghìn nhân viên nghỉ việc không lương trong một tuần qua, sau khi dự luật ngân sách do đảng Cộng hòa soạn thảo không được thông qua. Đảng Dân chủ từ chối ủng hộ bất kỳ văn kiện nào nếu không có điều khoản gia hạn ưu đãi thuế cho khoảng 10 triệu người dân mua bảo hiểm y tế.

Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ tận dụng giai đoạn đóng cửa để cắt giảm nhiều chương trình do đảng Dân chủ bảo trợ và sa thải những nhân viên liên bang chống đối.

Cũng trong phần trả lời báo chí ở Nhà Trắng, lãnh đạo Mỹ tiếp tục đề cập khả năng dùng Đạo luật Phản loạn để điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến những thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát.

Đạo luật Phản loạn trao cho tổng thống quyền điều động quân đội để trấn áp bất ổn trong tình huống khẩn cấp, nhưng thường chỉ được áp dụng trong những trường hợp nguy cấp và sau khi có đề nghị từ các thống đốc bang. Lần gần nhất đạo luật này được sử dụng là vào năm 1992, dưới thời Tổng thống George H.W. Bush, để kiểm soát bạo loạn ở thành phố Los Angeles của bang California.

Thanh Danh (Theo CNN, Axios, Reuters)