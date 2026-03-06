Tổng thống Trump thay Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Tổng thống Trump cho biết bà Noem sẽ rời vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa, đảm nhiệm vai trò đặc phái viên về an ninh Tây Bán cầu.

"Tôi xin thông báo thượng nghị sĩ Markwayne Mullin của bang Oklahoma sẽ trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa, có hiệu lực từ ngày 31/3", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/3.

"Bộ trưởng đương nhiệm Kristi Noem đã phục vụ chúng ta rất tốt và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là ở vấn đề biên giới. Bà ấy sẽ đảm nhiệm vị trí đặc phái viên cho Lá chắn châu Mỹ, sáng kiến an ninh mới của chúng ta tại Tây Bán cầu và sẽ được công bố ngày 7/3. Tôi cảm ơn Kristi vì những đóng góp của bà cho an ninh nội địa", ông cho hay.

Bộ trưởng Kristi Noem điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 3/3. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump mô tả nghị sĩ Mullin, 48 tuổi, là "chiến binh MAGA" và sẽ là "Bộ trưởng An ninh Nội địa xuất sắc". "Markwayne sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo biên giới của chúng ta được an toàn, chặn những kẻ phạm tội nhập cư trái phép vào Mỹ, chấm dứt tai họa từ ma túy bất hợp pháp và đưa nước Mỹ an toàn trở lại", ông cho biết.

Để trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông Mullin cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số với số ghế 53-47 tại cơ quan này.

Trả lời báo giới cùng ngày, nghị sĩ Mullin bày tỏ bất ngờ khi nhận được đề nghị từ Tổng thống Trump, đồng thời mô tả Bộ trưởng Noem là "một người bạn" dù chưa có cơ hội trao đổi với bà. "Bà ấy được giao công việc rất khó khăn. Tôi nghĩ mình có thể tiếp tục phát huy những thành công và cũng có cơ hội cải thiện những điều không diễn ra đúng như kế hoạch", ông nói.

Trong bài viết trên X, Bộ trưởng Noem cảm ơn Tổng thống Trump vì quyết định bổ nhiệm mình vào vị trí đặc phái viên, đề cập "những thành tựu mang tính lịch sử" tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ. "Chúng tôi đã mang lại biên giới an toàn nhất trong lịch sử Mỹ", bà viết, thêm rằng "ba triệu người nhập cư bất hợp pháp" đã rời khỏi nước này.

Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin tại Đồi Capitol ngày 3/3. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump thay thế thành viên nội các trong nhiệm kỳ hai. Ông dường như không hài lòng với cách bà Noem xử lý chiến dịch quy mô lớn nhằm vào người nhập cư không giấy tờ tại bang Minnesota, trong đó các đặc vụ nhập cư liên bang đã bắn chết hai công dân Mỹ.

Ông Trump được cho là cũng tức giận trước lời khai của Bộ trưởng Noem tại phiên điều trần trước Thượng viện hồi đầu tuần, khi bà nói Tổng thống Mỹ đã đích thân phê duyệt chiến dịch quảng bá trị giá 220 triệu USD của Bộ An ninh Nội địa.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)