Tổng thống Trump: Ông Obama 'không làm gì' vẫn được Nobel Hòa bình

Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm Obama "chẳng làm được gì", "phá hoại đất nước" mà vẫn được trao giải Nobel Hòa bình.

"Ông ấy được trao giải trong khi chẳng làm gì. Obama được trao một giải thưởng mà đến ông ấy còn không biết là gì. Họ đã trao giải cho Obama vì ông ấy không làm được gì ngoài việc phá hoại đất nước", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trong Nhà Trắng ngày 9/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/10. Ảnh: AP

Cựu tổng thống Obama nhận được giải Nobel Hòa bình năm 2009, 8 tháng sau khi ông đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên vì "những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc", mặc dù Mỹ khi đó vẫn đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Iraq và Afghanistan.

Sự việc này gây tranh cãi và tờ New York Times bình luận rằng giải thưởng danh giá đến với ông Obama "quá sớm", đáng lẽ nó "phải có tiêu chuẩn cao hơn".

"Tôi đã ngăn chặn 8 cuộc xung đột, điều chưa từng xảy ra. Nhưng họ vẫn làm những điều họ muốn mà thôi. Họ làm gì cũng được thôi. Tôi không làm vì giải thưởng, tôi hành động để cứu rất nhiều sinh mạng", ông Trump nói, đề cập tới Ủy ban Nobel Hòa bình.

Cựu tổng thống Obama chưa phản hồi phát ngôn của ông Trump.

Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào 11h ngày 10/10 (16h giờ Hà Nội) tại Oslo, Na Uy. Thời hạn đề cử ứng viên cho giải thưởng này đã kết thúc từ ngày 31/1.

Tổng thống Trump nhiều lần nói ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, dù các chuyên gia đánh giá cơ hội của ông mong manh. Ông đã được nhiều quan chức quốc tế đề cử giải thưởng vì góp phần chấm dứt nhiều cuộc xung đột, như giữa Armenia và Azerbaijan hay Campuchia và Thái Lan. Trong những ngày qua, ông Trump đã thúc đẩy để Hamas và Israel nhất trí về giai đoạn một của thỏa thuận hòa bình.

