Tổng thống Trump nói 'không mến mộ' Giáo hoàng

Ông Trump cho hay không mến mộ Giáo hoàng Leo XIV vì "có tư tưởng thiên tả", sau khi lãnh đạo Vatican đưa ra thông điệp kêu gọi chấm dứt chiến sự Iran.

"Giáo hoàng Leo yếu đuối trong việc chống tội phạm và rất tệ trong chính sách đối ngoại", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/4. "Tôi thích anh trai Louis của ông ấy hơn, vì Louis hoàn toàn là MAGA".

Giáo hoàng Leo XIV có anh trai là Louis Prevost, sống tại bang Florida, Mỹ và ủng hộ phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Sau khi em trai trở thành Giáo hoàng, ông Louis từng được mời tới Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cho rằng Giáo hoàng Leo XIV "không có tinh thần MAGA" như anh trai, dù ông là người Mỹ. "Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không muốn một Giáo hoàng cho rằng thật tệ khi Mỹ tấn công Venezuela, đất nước đã chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ", ông Trump viết tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên khi hạ cánh xuống thủ đô Washington ngày 12/4. Ảnh: AP

Sau khi chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống Washington, ông Trump nhắc lại lần nữa với các phóng viên rằng: "Chúng tôi không thích một Giáo hoàng nói sở hữu vũ khí hạt nhân là chuyện bình thường".

"Ông ấy là người có tư tưởng thiên tả", Tổng thống Mỹ nói tiếp. "Tôi không mến mộ Giáo hoàng Leo", ông Trump cho hay và cho rằng Giáo hoàng nên "ngừng chiều lòng phe cực tả".

Ông Trump đưa ra các tuyên bố trên sau khi Giáo hoàng Leo XIV lên án "ảo tưởng về quyền năng vô hạn" đang thúc đẩy cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran.

Trong lễ cầu nguyện buổi tối tại Vương cung thánh đường Thánh Peter hôm 12/4, cùng ngày Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Pakistan, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng "đã quá đủ với thói sùng bái cái tôi và tiền bạc, đã quá đủ với sự phô trương quyền lực, đã quá đủ với chiến tranh". Ông đề nghị các lãnh đạo dừng các quyết định tấn công lẫn nhau để ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Giáo hoàng không nhắc đến Mỹ hay Tổng thống Trump trong lễ cầu nguyện, nhưng thông điệp của buổi lễ dường như hướng đến ông Trump và các quan chức Mỹ. Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV thường xuyên chỉ trích cuộc chiến Iran và kêu gọi chấm dứt xung đột.

Giáo hoàng Leo XIV và Vatican chưa bình luận về các phát biểu trên của ông Trump.

Hồng Hạnh (Theo AP, AFP)