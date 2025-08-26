Tổng thống Trump muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên năm nay

Tổng thống Mỹ Trump nói ông muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, cho biết hai người có mối quan hệ cá nhân rất tốt.

"Tôi đang gặp nhiều người. Khó để nói chắc chắn, nhưng tôi muốn gặp ông ấy trong năm nay", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 phản hồi câu hỏi từ một phóng viên tại Phòng Bầu dục về thời điểm ông có thể gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ cá nhân giữa ông với lãnh đạo Kim, cho rằng hai người "rất hòa hợp". Ông mô tả Triều Tiên là quốc gia có "sức mạnh, tiềm năng vô cùng to lớn".

Giới chức Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump bình luận khi ông đang tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ông Lee tán dương Tổng thống Trump đã giúp Mỹ "không chỉ gìn giữ, mà còn kiến tạo hòa bình".

"Tôi mong chờ cuộc gặp giữa ngài và lãnh đạo Kim Jong-un, xây Tháp Trump tại Triều Tiên và chơi golf ở đó", ông Lee nói. "Ông Kim sẽ chờ đợi ngài".

Trong bài phát biểu sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Lee nói ông đã nhất trí với ông Trump về "nỗ lực phi hạt nhân hóa hòa bình bán đảo Triều Tiên".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại trụ sở ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 29/1. Ảnh: AFP

Trong thời gian nắm quyền từ năm 2017 đến 2021, ông Trump đã tìm cách tiếp xúc trực tiếp với ông Kim Jong-un. Hai lãnh đạo ba lần gặp mặt trực tiếp trong giai đoạn năm 2018-2019. Ngay cả sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump vẫn nhiều lần nhắc về mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với lãnh đạo Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, cuối tháng 7 khẳng định quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Trump "không tệ". Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng "sẽ thật nực cười" nếu Washington định "lợi dụng quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo" để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, Yonhap)