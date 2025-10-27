Tổng thống Trump lần đầu đến Nhật sau 6 năm

Tổng thống Trump hôm nay đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên kể từ năm 2019.

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều nay đáp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. "Mong được gặp Nhật hoàng", ông viết trên mạng xã hội Truth Social ngay trước khi máy bay hạ cánh.

Đây là lần đầu Tổng thống Trump thăm Nhật Bản sau 6 năm, kể từ chuyến công tác tháng 6/2019 để tham dự hội nghị G20 tại Osaka.

Sau khi bước xuống từ máy bay, Tổng thống Trump bắt tay với một số quan chức Mỹ và Nhật Bản đang chờ sẵn, trong đó có Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Đại sứ Mỹ và Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Ông giơ tay nắm tay và đấm không khí, trước khi bước lên trực thăng Thủy quân Một để rời sân bay.

Tổng thống Trump lần đầu đến Nhật sau 6 năm Nhật hoàng Naruhito đón Tổng thống Trump tại Tokyo ngày 27/10. Video: DRM News

Sau 10 phút di chuyển, Tổng thống Mỹ tới Hoàng cung Nhật Bản và được Nhật hoàng Naruhito đón tại cửa. Ông Trump chào Nhật hoàng một cách nồng nhiệt. Hai người bắt tay, liên tục mỉm cười khi chụp ảnh chung rồi cùng nhau bước vào bên trong.

Cuộc gặp diễn ra hơn 30 phút. Trước khi rời địa điểm này, Tổng thống Trump mô tả Nhật hoàng Naruhito là "một người tuyệt vời".

Tổng thống Trump tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump dự kiến gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người vừa nhậm chức hồi tuần trước, trong ngày 28/10. "Tôi mong chờ được gặp tân Thủ tướng", ông nói với các phóng viên.

Ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ thăm các binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Nhật và gặp gỡ những lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)