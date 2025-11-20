Tổng thống Trump ký duyệt đạo luật công khai hồ sơ Epstein

Ông Trump duyệt đạo luật công khai tài liệu liên quan tỷ phú ấu dâm Epstein, nói bước đi này sẽ giáng đòn vào phe Dân chủ.

"Sự thật về những thành viên đảng Dân chủ có mối liên quan với Jeffrey Epstein sẽ sớm được hé lộ vì tôi vừa ký thông qua đạo luật công khai hồ sơ Epstein", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 19/11 trên Truth Social.

Ông Trump cho rằng Epstein vốn là thành viên lâu năm của đảng Dân chủ, đã quyên góp hàng nghìn USD cho các chính trị gia Dân chủ và có mối quan hệ thân thiết với nhiều thành viên nổi tiếng trong đảng này.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mình đã có nhiều hành động quyết liệt trong điều tra Epstein. Bộ Tư pháp truy tố tỷ phú này vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Bước sang nhiệm kỳ thứ hai, ông đã chỉ đạo Bộ Tư pháp bàn giao gần 50.000 trang tài liệu liên quan vụ án cho quốc hội.

"Đừng quên rằng chính quyền Joe Biden chưa từng bàn giao bất kỳ tài liệu hay trang giấy nào liên quan Epstein. Họ thậm chí chẳng đề cập đến ông ấy. Phe Dân chủ chỉ muốn dùng vấn đề Epstein để đánh lạc hướng dư luận khỏi những chiến thắng vĩ đại của chúng ta, dù thực tế vấn đề này ảnh hưởng họ nhiều hơn phe Cộng hòa", ông Trump viết, sau đó liệt kê hàng loạt thành tích lập pháp, kinh tế và đối ngoại của mình trong 10 tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 17/11. Ảnh: AFP

Ông cho rằng phe Dân chủ đã tìm nhiều cách để cản đường ông, gây chia rẽ đất nước với "hàng loạt cuộc săn phù thủy và lừa dối", như điều tra về Nga can thiệp bầu cử, vấn đề Ukraine, hai nỗ lực luận tội và "thảm họa đóng cửa chính phủ" vừa qua.

"Tất cả những bước đi này nhằm khiến người dân bối rối, còn họ thì chối bỏ trách nhiệm và cố đánh lạc hướng dư luận khỏi thành công vĩ đại của đảng Cộng hòa và chính quyền Trump. Nỗ lực mới nhất của phe Dân chủ cũng sẽ phản tác dụng như mọi lần khác mà thôi", ông Trump tuyên bố.

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ảnh chụp Jeffrey Epstein trong hồ sơ cảnh báo tội phạm tình dục năm 2013 tại Cơ quan Thực thi Pháp luật bang Florida. Ảnh: AFP

Sau khi Tổng thống Trump ký đạo luật công khai hồ sơ Epstein, Bộ Tư pháp Mỹ có thời hạn 30 ngày để công bố toàn bộ tài liệu và trao đổi liên quan Epstein, cũng như các thông tin về cuộc điều tra cái chết của tỷ phú này trong nhà tù liên bang năm 2019.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi khẳng định cơ quan "sẽ tuân thủ pháp luật và khuyến khích minh bạch tối đa". Đạo luật cho phép giữ lại thông tin cá nhân của các nạn nhân và mọi nội dung có nguy cơ ảnh hưởng các cuộc điều tra đang diễn ra.

Dự luật công khai hồ sơ Epstein được thông qua ở Hạ viện ngày 18/11 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối, gồm 427 phiếu thuận và một phiếu chống. Thượng viện cũng nhất trí nhanh chóng phê chuẩn dự luật mà không cần bỏ phiếu thủ công để chuyển thẳng tới Nhà Trắng.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters)