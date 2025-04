Tổng thống Trump kêu gọi điều tra các cuộc khảo sát 'giả mạo'

Tổng thống Trump chỉ trích và kêu gọi điều tra "các cuộc khảo sát giả mạo" cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông rơi xuống mức thấp.

"Nhà thăm dò ý kiến vĩ đại John McLaughlin, một trong những người được kính trọng nhất trong ngành, vừa tuyên bố rằng cuộc khảo sát của báo New York Times thất bại hay ABC/Washington Post... đều là các cuộc khảo sát giả mạo từ những tổ chức tin tức giả", Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 27/4. Ảnh: AP

Ông đồng thời cáo buộc các nhà thăm dò ý kiến và hãng tin mắc "hội chứng loạn trí về Trump". "Những người này nên bị điều tra về tội gian lận bầu cử", Tổng thống Mỹ nói thêm.

McLaughlin là nhà nghiên cứu thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ nhiệt thành ông Trump. Ông đã liên tục công bố các kết quả khảo sát có lợi cho Tổng thống.

Cuộc khảo sát do Washington Post-ABC News công bố hồi tuần trước cho thấy 39% người Mỹ hài lòng với hiệu suất công việc của ông Trump, trong khi theo cuộc khảo sát do báo New York Times thực hiện, tỷ lệ này là 42%.

Theo Washington Post, hơn 40% người Mỹ "rất không hài lòng" về Tổng thống.

Trung tâm nghiên cứu Pew cho hay ngoại trừ Bill Clinton và hiện tại là ông Trump, các tổng thống Mỹ kể từ thời Ronald Reagan đều có tỷ lệ ủng hộ trên 50% sau 100 ngày đầu tại nhiệm.

Dù các cuộc thăm dò ý kiến phản ánh tâm lý ngờ vực ngày càng tăng đối với chính sách kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi, bầu không khí bi quan dường như chưa lan tới nhóm ủng hộ cốt lõi của Tổng thống Trump, những người luôn tin tưởng ông trong mọi hoàn cảnh.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump hiện tại về cơ bản ngang bằng cùng thời điểm vào năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Theo Pew, giữa bối cảnh chính trị nước Mỹ chia rẽ sâu sắc như hiện nay, 70% cử tri Cộng hòa và những người độc lập thiên về Cộng hòa vẫn ủng hộ chính sách tăng thuế quan của Tổng thống, trong khi 90% cử tri Dân chủ phản đối.

Vũ Hoàng (Theo AFP)