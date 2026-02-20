Tổng thống Trump cân nhắc 'tấn công hạn chế' vào Iran

Tổng thống Trump nói ông đang cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự hạn chế vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/2, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng liệu ông có "đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quân sự hạn chế, nếu Iran không đạt thỏa thuận hay không".

"Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là tôi đang cân nhắc khả năng đó", ông chủ Nhà Trắng phản hồi và không tiết lộ thêm thông tin.

Reuters cùng ngày dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết kế hoạch quân sự của nước này nhằm vào Iran đã được chuẩn bị ở mức độ cao, với các phương án bao gồm tấn công có chọn lọc vào từng cá nhân, thậm chí tính tới khả năng thay đổi chế độ tại Tehran.

Tờ Wall Street Journal ngày 19/2 đưa tin ông Trump cân nhắc tiến hành một đòn tấn công quân sự hạn chế ban đầu để buộc Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân. Đây là bước đi để gây sức ép, nhưng chưa đến mức châm ngòi cho phản ứng trả đũa lớn.

"Nếu được phê chuẩn, đợt tấn công đầu tiên có thể diễn ra trong vài ngày tới, nhắm vào một số mục tiêu quân sự hoặc cơ quan chính quyền. Nếu Iran vẫn từ chối chấm dứt làm giàu uranium, Mỹ có thể mở rộng chiến dịch, tấn công quy mô lớn hơn", theo tờ báo.

Tổng thống Trump ngày 19/2 ra thời hạn 10-15 ngày để Tehran đạt thỏa thuận hạt nhân nếu không sẽ phải đối mặt với "những điều thực sự tồi tệ". Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cùng ngày từ chối bình luận về các phương án Mỹ có thể triển khai, cho biết "chỉ Tổng thống Trump mới biết ông muốn làm gì".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/2. Ảnh: AFP

Tehran và Washington nối lại đàm phán hạt nhân từ ngày 6/2, sau khi các cuộc đối thoại trước đó sụp đổ do Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran và dẫn đến cuộc chiến 12 ngày hồi năm 2025. Nỗ lực đối thoại giữa hai bên lần này vẫn vấp những trở ngại lớn.

Washington muốn mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề phi hạt nhân như kho tên lửa của Tehran. Trong khi đó, Iran chỉ sẵn sàng thảo luận về khả năng hạn chế chương trình hạt nhân để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, không chấp nhận ngừng hoàn toàn làm giàu uranium và không thương lượng về tên lửa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 20/2 cho biết phía Mỹ không yêu cầu mức làm giàu uranium bằng 0. Ông dự kiến hoàn tất dự thảo đề xuất của Tehran trong hai hoặc ba ngày tới để các lãnh đạo Iran xem xét. Tài liệu này sẽ được chuyển cho đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Washington - Tehran có thể tiếp tục đàm phán.

"Hành động quân sự sẽ khiến các nỗ lực đạt thỏa thuận trở nên phức tạp", ông Araqchi bổ sung.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)