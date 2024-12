Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu mục tiêu xóa sổ IS tại Syria

Tổng thống Erdogan tuyên bố mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là xóa sổ mọi tổ chức mà nước này xem là khủng bố tại Syria, trong đó có IS và PKK.

"Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là mối đe dọa đối với cả Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và toàn bộ khu vực. Tổ chức này phải bị xóa sổ", Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 25/12, khi bình luận về tình hình tại nước láng giềng Syria và mục tiêu chấm dứt mọi mối đe dọa khủng bố đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan cho rằng một số tổ chức vũ trang trên lãnh thổ Syria sẽ tìm cách lợi dụng chính biến ở nước này để trỗi dậy, trong đó có IS và lực lượng dân quân người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara coi là khủng bố.

"Chúng ta sẽ sát cánh với nhân dân Syria. Thổ Nhĩ Kỳ quyết xóa sạch mọi tổ chức khủng bố, đặc biệt là IS và PKK. Những lực lượng ly khai phải chấp nhận buông súng đầu hàng hoặc bị chôn vùi cùng súng của họ", Tổng thống Erdogan nói, đồng thời khẳng định Ankara sẽ hỗ trợ Damascus bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết chính trị.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại thành phố Istanbul ngày 1/9. Ảnh: AFP

IS từng kiểm soát phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và nước láng giềng Iraq, trước khi bị các lực lượng sở tại đánh bại dưới sự yểm trợ của không quân Mỹ.

Ankara tham gia cuộc chiến chống IS từ năm 2016, sau khi tổ chức này nhận trách nhiệm một số vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động Chiến dịch Lá chắn Euphrates, đẩy lùi lực lượng IS khỏi biên giới phía bắc Syria, đồng thời phối hợp với các nhóm vũ trang Arab tấn công nhóm nổi dậy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và chiếm một số khu vực mà SDF giành được từ IS.

Giao tranh giữa SDF và các lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sau khi chính quyền cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ hồi đầu tháng, trong đó lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được thành phố trọng yếu Manbij và các khu vực xung quanh.

Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và cục diện các lực lượng ở Syria. Đồ họa: Al Jazeera

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, hôm 24/12 cho biết SDF đã tái chiếm 4 làng sau một đêm giao tranh. Theo tổ chức này, hàng chục tay súng hai bên đã thiệt mạng kể từ khi SNA phát động chiến dịch mới để chống lại SDF ở miền bắc Syria.

Khi đến Syria gặp thủ lĩnh HTS al-Sharaa hôm 22/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tái khẳng định quan điểm cứng rắn của Ankara đối với SDF.

"Họ đã biến khu vực này thành chảo lửa khủng bố với các thành viên PKK và những nhóm cực tả từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và châu Âu. Cộng đồng quốc tế đang nhắm mắt làm ngơ trước sự vô pháp này", Ngoại trưởng Fidan nói trong cuộc họp báo sau cuộc gặp.

Thanh Danh (Theo Hurriyet, Reuters)