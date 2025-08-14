Tổng thống Pháp: Thượng đỉnh Mỹ - Nga sẽ không bàn về nhượng lãnh thổ

Tổng thống Pháp Macron nói cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga sẽ không bàn về nhượng bộ lãnh thổ, mà sẽ chỉ tìm cách chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Sẽ không có bất cứ kế hoạch nào về nhượng bộ lãnh thổ được đưa ra thảo luận nghiêm túc tại sự kiện", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/8 nói về những nội dung có thể được đề cập trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska.

Tuyên bố được ông Macron đưa ra sau cuộc họp trực tuyến kéo dài một giờ với Tổng thống Mỹ, Ukraine cùng các lãnh đạo châu Âu. Các bên đều đánh giá đây là cuộc thảo luận "rất tốt".

Tổng thống Macron khẳng định Tổng thống Trump "rất rõ ràng về việc muốn đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine", nhưng các vấn đề liên quan đến lãnh thổ Ukraine sẽ không được đàm phán khi không có nước này tham gia.

"Các vấn đề lãnh thổ thuộc thẩm quyền Ukraine chỉ có thể do Tổng thống Ukraine đàm phán", ông Macron nói thêm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Berlin, Đức, ngày 23/7. Ảnh: AFP

Sau cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ cho biết nếu cuộc gặp với ông Putin diễn ra tốt đẹp, ông mong muốn sẽ tiếp tục có cuộc gặp ba bên, với sự tham gia của lãnh đạo Ukraine, ngay sau đó. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có "hậu quả rất nghiêm trọng" nếu Nga không chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông Trump cơ bản đã đồng ý với các nước châu Âu về việc gia tăng áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt nếu không đạt được tiến triển nào trong nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói các biện pháp trừng phạt hoặc đòn thuế thứ cấp đối với Nga có thể được tăng cường nếu các cuộc đàm phán "không diễn ra tốt đẹp".

Theo Tổng thống Ukraine, các đồng minh Mỹ và châu Âu đã nhất trí về 5 nguyên tắc cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin. Ông Zelensky khẳng định Ukraine phải được trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết xung đột, mọi vấn đề liên quan tới Ukraine phải được thảo luận riêng với nước này, đồng thời kêu gọi sẵn sàng cho cuộc đối thoại ba bên.

Lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh cần đảm bảo an ninh cho Kiev, đồng thời kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt quyết liệt hơn với Nga nếu nước này vẫn từ chối ngừng bắn.

Tuyên bố từ các lãnh đạo phương Tây phần nào xóa bỏ lo ngại của Kiev trước đó về việc lãnh đạo Nga - Mỹ có thể đạt thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Ngọc Ánh (Theo FT, Politico, Ukrinform)