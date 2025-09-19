Tổng thống Pháp sẽ cung cấp ảnh chứng minh vợ mình là phụ nữ

Tổng thống Pháp sẽ cung cấp ảnh bà Brigitte mang thai và nuôi con cho tòa án để chứng minh bà là phụ nữ, trong vụ kiện phỉ báng ở Mỹ.

Tom Clare, luật sư của vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 18/9 cho hay gia đình ông sẽ cung cấp bằng chứng hình ảnh và khoa học cho tòa án Mỹ trong vụ kiện phỉ báng đối với Candace Owens, người có ảnh hưởng trong phe cánh hữu MAGA nhiều lần tuyên bố bà Brigitte Macron là đàn ông chuyển giới thành phụ nữ.

Tổng thống Emmanuel Macron và bà Brigitte Macron tại Điện Elysee ở Paris ngày 8/6. Ảnh: AFP

Theo luật sư, bà Brigitte Macron, 72 tuổi, cảm thấy "cực kỳ buồn" trước hành động phỉ báng của Owens và cho rằng những lời vu khống này làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Tổng thống Macron.

"Chúng tôi sẵn sàng chứng minh rằng những gì cô ấy nói về bà Brigitte Macron là sai sự thật", ông Clare nói, cho hay thật khó khi bà Macron phải tự chứng minh điều này nhưng Đệ nhất phu nhân Pháp sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để sự thật sáng tỏ. Luật sư Clare khẳng định vợ chồng ông Macron sẽ trình ra tòa hình ảnh bà Brigitte khi mang thai và nuôi con.

Owens, 36 tuổi, người từng là nhà báo nhưng đã chuyển sang hoạt động trên mạng xã hội và thúc đẩy các thuyết âm mưu, năm ngoái tuyên bố bà Macron "thực sự là đàn ông" và liên tục truyền bá thông tin này trên chương trình podcast do cô làm người dẫn. Theo Owens, bà Brigitte sinh ra là nam, tên khai sinh là Jean-Michel Trogneux, sau đó chuyển giới để sống với tư cách là phụ nữ.

Vợ chồng ông Macron hồi tháng 7 đệ đơn kiện Owens với cáo buộc phỉ báng nhằm "quảng bá hình ảnh cá nhân, xây dựng danh tiếng và kiếm tiền". Đơn kiện cho biết ông Trogneux là anh trai của bà Brigitte, sống ở miền bắc nước Pháp và từng tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Macron vào năm 2017 và 2022.

Bà Brigitte hơn ông Macron 24 tuổi, là giáo viên trường trung học của ông. Bà có ba người con với chồng trước và 7 người cháu, trước khi kết hôn với ông Macron năm 2007.

Đơn kiện cũng cáo buộc Owens phát ngôn sai sự thật rằng ông Macron và vợ là họ hàng và ông Macron được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đưa lên làm Tổng thống Pháp.

"Chúng tôi kiện để bảo vệ danh dự của tôi, bởi những thông tin này là vô nghĩa. Đó là một người hiểu rõ thông tin này sai sự thật, nhưng vẫn phát tán với mục đích gây hại", Tổng thống Pháp tháng trước tuyên bố.

Phản hồi việc bị kiện, Owens gọi đó là "chiến lược PR thảm họa" và khuyên bà Macron "sa thải tất cả những người xung quanh đã nói đây là ý tưởng hay". "Thay mặt cho toàn thế giới, tôi sẽ gặp bà tại tòa", cô nói.

Luật sư Clare cho hay vợ chồng ông Macron sẽ xuất hiện tại tòa. Theo luật pháp Mỹ, vợ chồng ông Macron sẽ phải chứng minh rằng bà Owens đã cố ý phát tán thông tin sai lệch một cách ác ý.

Thuyết âm mưu về việc bà Brigitte là người chuyển giới xuất hiện trên mạng xã hội năm 2021 và được phát tán rộng hơn sau một video trên YouTube do hai blogger người Pháp là Amandine Roy và Natacha Rey thực hiện.

Vợ chồng ông Macron đã thắng vụ kiện hai blogger này ở Pháp nhưng tòa phúc thẩm sau đó bác bỏ phán quyết với lý do không phù hợp với định nghĩa pháp lý về tội phỉ báng. Gia đình ông Macron đã kháng cáo.

Hồng Hạnh (Theo Telegraph)