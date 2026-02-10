Tổng thống Pháp muốn châu Âu nối lại đối thoại với ông Putin

Ông Macron muốn các đối tác châu Âu tham gia nối lại đối thoại với ông Putin để không phụ thuộc vào bên thứ ba trong hòa đàm Ukraine.

"Tôi đã đạt được kết quả gì sao? Đó là xác nhận Nga hiện tại không muốn hòa bình. Nhưng trên hết, chúng tôi đã khôi phục được các kênh thảo luận ở cấp độ kỹ thuật", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trả lời truyền thông hôm nay, đề cập việc ông cử cố vấn cấp cao tới Moskva tuần trước, đánh dấu cuộc tiếp xúc đầu tiên từ khi chiến sự Ukraine bùng phát.

Ông Macron bày tỏ muốn chia sẻ các kênh thảo luận với đối tác châu Âu và xây dựng cách tiếp cận bài bản. Theo ông, không nên có quá nhiều bên tham gia đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời những người góp mặt phải được ủy quyền rõ ràng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, Paris ngày 6/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp năm ngoái từng nói rằng châu Âu nên chủ động nối lại đàm phán với ông Putin, thay vì để Mỹ đơn độc dẫn dắt các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

"Dù chúng ta có thích Nga hay không, thì Nga vẫn sẽ hiện hữu. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải định hình việc nối lại cuộc thảo luận của châu Âu với Nga. Không ngây thơ, không gây áp lực lên Ukraine, nhưng cũng để không phải phụ thuộc vào các bên thứ ba trong tiến trình đối thoại này", ông Macron nhấn mạnh với truyền thông.

Sau khi ông Macron cử cố vấn Emmanuel Bonne tới Điện Kremlin tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng nhận cuộc gọi từ lãnh đạo Pháp.

"Nếu ngài muốn gọi và thảo luận một cách nghiêm túc, thì hãy cứ gọi", ông Lavrov cho hay.

Cuộc điện đàm gần nhất giữa lãnh đạo Nga, Pháp diễn ra hồi tháng 7/2025, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn hai năm rưỡi gián đoạn.

Đầu năm 2022, Tổng thống Pháp từng thực hiện hàng loạt cuộc điện đàm nhằm cảnh báo ông Putin không nên đưa quân vào Ukraine. Ông vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại với Tổng thống Nga sau khi chiến sự nổ ra, nhưng các cuộc trao đổi đã chấm dứt sau cuộc điện đàm vào tháng 9/2022.

Huyền Lê (Theo AFP)