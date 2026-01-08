Tổng thống Pháp Macron: Mỹ 'phá vỡ quy tắc quốc tế'

Tổng thống Pháp Macron cho rằng Mỹ không tuân thủ các quy tắc quốc tế và đang dần quay lưng lại với một số đồng minh.

"Mỹ là cường quốc đã được khẳng định, nhưng lại đang dần quay lưng lại với một số đồng minh, cũng như phá vỡ các quy tắc quốc tế mà nước này gần đây vẫn thúc đẩy", Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc gặp các đại sứ Pháp tại Điện Elysee hôm nay.

Lãnh đạo Pháp cho rằng một số thể chế đa phương đang ngày càng hoạt động kém hiệu quả. Ông cũng nhấn mạnh "quản trị toàn cầu" là điều rất quan trọng, giữa lúc xuất hiện những lo ngại về khả năng Mỹ kiểm soát Greenland bằng vũ lực và biến Canada "thành bang thứ 51".

Tổng thống Macron nhận định hiện nay là thời điểm thích hợp để "tái đầu tư toàn diện" vào Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi châu Âu bảo vệ lợi ích của mình và củng cố các quy định trong lĩnh vực công nghệ.

Tổng thống Macron phát biểu tại Điện Elysee ở Paris, Pháp hôm 8/1. Ảnh: AP

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trước đó cũng chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời người đồng cấp Donald Trump. "Mỹ, đối tác quan trọng nhất của chúng ta và là nước đã giúp xây dựng trật tự thế giới, đang làm đổ vỡ nhiều giá trị", ông nói.

Ông Steinmeier cho rằng phải ngăn thế giới trở thành "hang ổ của bọn cướp, nơi các quốc gia bị đối xử như tài sản của một số cường quốc".

Tổng thống Đức là chức vụ chủ yếu mang tính lễ nghi, song lời nói của người giữ vị trí này vẫn có ảnh hưởng nhất định. Tổng thống Đức cũng được cho là có thể thoải mái thể hiện quan điểm hơn so với các chính trị gia khác.

Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về những chỉ trích trên.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại một hội thảo ở Berlin, Đức hôm 7/1. Ảnh: AFP

Các cường quốc châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm đối sách chung nhằm phản ứng với chính sách đối ngoại quyết liệt của Mỹ ở khu vực Tây bán cầu.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 mở chiến dịch bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Trump từng nhiều lần bày tỏ ý định muốn kiểm soát đảo Greenland thuộc Đan Mạch, đồng minh trong khối NATO, cũng như kêu gọi Canada sáp nhập vào Mỹ để trở thành bang thứ 51.

Lãnh đạo các nước châu Âu, trong đó có Anh và Đức, hôm 6/1 ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng kiểm soát Greenland của Tổng thống Trump. Tổng thống Macron ngày 5/1 cũng khẳng định "không ủng hộ hay tán thành" cách Mỹ bắt Tổng thống Venezuela.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)