Tổng thống Pháp gây thích thú khi khoe thẻ bài 'Rồng trắng mắt xanh'

Tổng thống Pháp Macron khiến nhiều fan Yu-Gi-Oh! thích thú khi hé lộ niềm yêu thích của ông với trò chơi thẻ bài đến từ Nhật Bản này.

"Tôi biết đây là một ngày quan trọng đối với Yu-Gi-Oh! và toàn bộ thế giới trò chơi thẻ bài... Chúng tôi rất tự hào khi được đăng cai giải vô địch thế giới và được đón tất cả những người đam mê từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại Pháp, để sống trọn với đam mê, trò chơi, thế giới của họ", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong video được ghi hình trước và phát vào ngày 30/8 tại Giải Vô địch Thế giới Yu-Gi-Oh! 2025 diễn ra ở thủ đô Paris.

Tổng thống Emmanuel Macron khoe tấm thẻ bài "Rồng trắng mắt xanh" trong video phát tại giải Vô địch Thế giới Yu-Gi-Oh! 2025 diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 30/8. Ảnh: Straits Times

Tổng thống bày tỏ hy vọng Pháp sẽ ngày càng "tham gia sâu hơn" vào trò chơi và tiếp tục hợp tác với tập đoàn giải trí Nhật Bản Konami, chủ sở hữu game thẻ bài Yu-Gi-Oh!.

Ông cảm ơn Konami vì cuộc gặp gỡ của họ tại Japan Expo thường niên tại Pháp được tổ chức hồi tháng 6. "Tôi vẫn giữ lá bài của mình", Tổng thống Pháp nói và giơ "Rồng trắng mắt xanh", một trong những thẻ bài nổi tiếng nhất của trò chơi.

"Tôi thực sự muốn nói "Chào mừng đến Pháp, chúc các bạn chơi thật vui'", ông Macron cho hay. "Tôi rất tự hào khi các bạn có mặt ở đất nước chúng tôi và tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn để tiếp tục cùng nhau trò chuyện".

Đoạn video của ông Macron khiến nhiều người thích thú. "Tổng thống Pháp giơ lá bài Rồng trắng mắt xanh và nói về tầm quan trọng của Yu-Gi-Oh! thực sự là điều tôi không thể ngờ tới trong năm nay", một người bình luận trên Youtube.

Tổng thống Macron nổi tiếng là một người hâm mộ truyện tranh (manga) và hoạt hình (anime) Nhật Bản. Ông từng được nhận được một bức vẽ các nhân vật One Piece từ chính tác giả Eiichiro Oda.

Trò chơi thi đấu thẻ bài Yu-Gi-Oh! đã kỷ niệm 25 năm ra đời vào năm 2024. Trước đây, Konami từng hợp tác với những người nổi tiếng là fan của trò chơi, như ca sĩ, nhạc sĩ Zayn Malik hay diễn viên Dylan Sprouse. Tuy nhiên, trước Tổng thống Macron, chưa từng có một lãnh đạo thế giới nào xuất hiện tại sự kiện của họ.

Pháp vốn là thị trường manga lớn thứ hai bên ngoài Nhật Bản, nhưng đã bị Mỹ vượt qua trong năm nay. Giải Vô địch Thế giới Yu-Gi-Oh! 2025 bắt đầu vào ngày 29/8 và kết thúc ngày 31/8.

Vũ Hoàng (Theo Straits Times, AFP, Reuters)