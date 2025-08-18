Tổng thống Pháp được khen 'điển trai, phong độ' khi lướt sóng

Hình ảnh Tổng thống Macron lướt sóng khi đi nghỉ dưỡng ở miền nam Pháp gây ấn tượng, khiến nhiều kênh truyền thông khen ông phong độ, đẹp trai.

Hình ảnh Tổng thống Emmanuel Macron lướt sóng khi cùng Đệ nhất phu nhân nghỉ dưỡng ở Fort de Bregancon, miền nam nước Pháp hồi đầu tháng 8 đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú với diện mạo mới, khác với phong thái nghiêm nghị thường thấy trong bộ vest của ông Macron.

Tạp chí Pháp Voici đăng ảnh Tổng thống Macron mặc đồ lặn, lướt ván hydrofoil trên trang bìa tuần trước, kèm bình luận: "Đúng là một 'ông ngoại' điển trai".

Tạp chí Mỹ TMZ cũng bình luận về vóc dáng cân đối của Tổng thống Pháp, mô tả ông có màn "thể hiện cơ bắp chính trị".

"Tổng thống Macron dường như thường xuyên tập gym, bởi ông đã cho chúng ta thấy cơ bắp của mình trong bộ đồ lặn, cũng như cơ bụng 6 múi", bài viết có đoạn.

Tổng thống Macron lướt sóng trong kỳ nghỉ ở miền nam Pháp hồi đầu tháng. Ảnh: FRAT

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron cũng được nhìn thấy ngồi trên moto nước cùng một người cháu, đi cạnh ông Macron đang lướt sóng.

Những bức ảnh được chụp vào đầu tháng này tại Fort de Bregançon, dinh thự mùa hè của Tổng thống Pháp. Đây là một pháo đài thời trung cổ và là nơi nghỉ dưỡng chính thức của các lãnh đạo Pháp kể từ năm 1968.

Pháo đài này tọa lạc trên một đảo đá cao khoảng 30 m so với mực nước biển gần Địa Trung Hải.

Phu nhân Brigitte cùng cháu gái ngồi trên moto nước đi theo ông Macron. Ảnh: FRAT

Trong kỳ nghỉ, ngoài những buổi lướt ván, tham quan, ông Macron vẫn giải quyết công việc đối nội, đối ngoại của một lãnh đạo. Ngày 17/8, ông đã tham gia họp cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bàn về giai đoạn tiếp theo trong tiến trình hòa đàm ở Ukraine.

Ba lãnh đạo này đang tham gia phái đoàn châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8.

Đức Trung (Theo Telegraph, AFP)