Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giao lưu bóng bàn với tuyển Trung Quốc tại Thành Đô, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/12 đến thăm Giải World Cup Đồng đội Hỗn Hợp của Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế (ITTF) 2025 tại Thành Đô, gặp gỡ đội tuyển Pháp và Trung Quốc.

Chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc (CTTA) Wang Liqin đã giới thiệu với ông Macron các thành viên trong đội tuyển Trung Quốc, gồm Wang Chuqin, Sun Yingsha, Wang Manyu và Lin Shidong. HLV tuyển Pháp cũng giới thiệu với Tổng thống các thành viên trong đoàn.

Ông Macron được Chủ tịch ITTF Petra Sorling tặng một chiếc vợt. Ông đã dùng chiếc vợt để đấu giao lưu với các thành viên tuyển Trung Quốc.

Tổng thống Pháp chơi bóng bàn tại Trung Quốc Tổng thống Pháp chơi bóng bàn giao lưu với các thành viên tuyển Trung Quốc ở Thành Đô, ngày 5/12. Video: X/PakTV

Tổng thống Pháp ngày 3/12 đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày. Chuyến thăm lần thứ tư tới Trung Quốc của ông Macron là cơ hội để củng cố sự ủng hộ cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine, cũng như thu hút thêm đầu tư từ Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng ông Macron đến Thành Đô. Đây là động thái hiếm hoi cho thấy Bắc Kinh đang đặt trọng tâm vào Paris trong việc xử lý các mối quan hệ với Liên minh châu Âu. Pháp là nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu.

Trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh ngày 4/12, lãnh đạo hai nước đạt được 12 thỏa thuận hợp tác về các vấn đề như già hóa dân số, năng lượng hạt nhân và bảo tồn gấu trúc.

Đức Trung (Theo Global Times, Xinhua)