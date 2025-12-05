Tổng thống Pháp chạy bộ trong công viên Trung Quốc

Tổng thống Pháp Macron chạy thể dục buổi sáng tại một công viên ở Thành Đô, khi ông đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các phụ tá và vệ sĩ chạy bộ trong công viên ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Ông Macron mặc áo dài tay, quần ngắn và vẫy tay chào những người xung quanh.

Ông cũng giơ ngón tay cái với mọi người, thể hiện sự thoải mái, thân thiện.

Tổng thống Pháp chạy bộ ở Trung Quốc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chạy bộ tại công viên ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 5/12. Video: Ifeng News

Tổng thống Pháp ngày 3/12 đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày. Chuyến thăm lần thứ tư tới Trung Quốc của ông Macron là cơ hội để củng cố sự ủng hộ cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine, cũng như thu hút thêm đầu tư từ Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ông Macron đến Thành Đô. Đây là động thái hiếm hoi cho thấy Bắc Kinh đang đặt trọng tâm vào Paris trong việc xử lý các mối quan hệ với Liên minh châu Âu. Pháp là nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu.

Hai lãnh đạo sau đó đến thăm Đô Giang Yển, hệ thống thủy lợi đã điều tiết dòng chảy quanh Thành Đô kể từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên.

Từ trái qua phải: Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, Tổng thống Pháp Macron, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Đô Giang Yển, Tứ Xuyên ngày 5/12. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh ngày 4/12, lãnh đạo hai nước đạt được 12 thỏa thuận hợp tác về các vấn đề như già hóa dân số, năng lượng hạt nhân và bảo tồn gấu trúc.

Tháp tùng ông Macron trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là lãnh đạo một số công ty hàng đầu của Pháp. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Quốc được cho là sẽ không chấp thuận đặt hàng 500 máy bay Airbus của Pháp, vì động thái như vậy sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Bắc Kinh trong đàm phán thương mại với Mỹ. Washington đang gây sức ép để Bắc Kinh cam kết mua các máy bay Boeing mới.

Huyền Lê (Theo Global Times, Reuters)