Tổng thống Pháp cảnh báo khả năng EU áp thuế với Trung Quốc

Tổng thống Macron cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt các biện pháp áp thuế từ EU nếu không tìm cách giảm thâm hụt thương mại.

"Tôi đã cố giải thích với Trung Quốc rằng thặng dư thương mại của họ không bền vững, bởi họ đang giết chết khách hàng của mình, đặc biệt khi Trung Quốc hầu như không còn nhập khẩu nhiều từ chúng ta nữa. Tôi đã nói nếu họ không đáp ứng, châu Âu sẽ phải áp dụng biện pháp quyết liệt trong những tháng tới", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu hôm nay, sau chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tới Trung Quốc.

Theo ông, những biện pháp như vậy có thể được xây dựng dựa trên các bước mà Mỹ đã áp dụng, như áp thuế đối với sản phẩm Trung Quốc.

Thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã tăng vọt gần 60% kể từ năm 2019. Theo nhật báo kinh doanh Les Echos, mức thâm hụt đã vượt 300 tỷ euro (350 tỷ USD) trong năm 2024.

27 thành viên EU không thể tự đặt ra chính sách thương mại, trong đó có thuế, mà được đại diện bởi Ủy ban Châu Âu.

Ông Macron, lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai trong EU sau Đức, thừa nhận sẽ khó khăn trong việc đạt được đồng thuận toàn khối về vấn đề thuế quan đối với Trung Quốc. "Đức vẫn chưa hoàn toàn đồng tình với lập trường của chúng ta", Tổng thống Pháp cho hay.

Tổng thống Macron phát biểu với sinh viên tại Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 5/12. Ảnh: AFP

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 57% đối với các sản phẩm Trung Quốc trong năm nay. Theo thỏa thuận hai nước đạt được hồi tháng 10, mức thuế được giảm xuống còn 47%.

"Trung Quốc muốn xuyên thủng trái tim mô hình công nghiệp và đổi mới sáng tạo của châu Âu, vốn dựa trên ngành máy gia công kim loại và ôtô", ông Macron nói, thêm rằng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ đã làm trầm trọng thêm vấn đề đối với EU vì Trung Quốc đang ồ ạt chuyển hướng sản phẩm dự kiến dành cho Mỹ sang thị trường châu Âu. "Chúng ta bị kẹt ở giữa. Đây là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp châu Âu".

Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần qua, ông Macron cho biết EU cần chấp nhận thêm dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc như một phần nỗ lực giảm thâm hụt thương mại.

"Chúng ta không thể cứ mãi nhập khẩu, các công ty Trung Quốc phải đến châu Âu", ông nói, đồng thời hối thúc EU kết hợp bảo vệ các ngành dễ bị tổn thương nhất với thúc đẩy năng lực cạnh tranh.

Tổng thống Pháp cũng đang đề xuất cách tiếp cận hòa hoãn hơn với Trung Quốc, như dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu máy móc bán dẫn từ châu Âu và hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ phía Trung Quốc.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)