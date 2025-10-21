Tổng thống Phần Lan chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng thống Alexander Stubb chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan.

Tại lễ đón ở Phủ Tổng thống Phần Lan tại thủ đô Helsinki sáng nay, Tổng thống Alexander Stubb đã đón Tổng Bí thư và phu nhân từ nơi đỗ xe. Hai lãnh đạo cùng làm lễ chào cờ, Tổng thống Stubb sau đó mời Tổng Bí thư và phu nhân di chuyển lên phòng viết sổ lưu niệm, theo TTXVN.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Stubb đã tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò và quan hệ tốt đẹp với Phần Lan, tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực, mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Stubb và phu nhân tại lễ đón sáng 21/10. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Năm 2024, tổng kim ngạch hai chiều đạt trên 422,56 triệu USD, tăng 12,47% so với năm 2023. Kim ngạch 9 tháng đầu năm 2025 đạt 279,47 triệu USD.

Phần Lan đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam tổng giá trị 340 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực cấp - thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp. Phần Lan hiện có 37 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 50,8 triệu USD, Việt Nam hiện có 10 dự án đầu tư tại Phần Lan với tổng vốn đầu tư đạt 1,13 triệu USD.

Khoa học - công nghệ là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết từ năm 1995 đến nay. Hợp tác giáo dục - đào tạo cũng nổi bật, khi có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam tại Phần Lan. Cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan hiện có khoảng 16.000 người.

Như Tâm