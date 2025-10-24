Tổng thống Nam Phi thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến thăm nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng tri ân đến Đại tướng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Ramaphosa sáng nay thăm nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 Hoàng Diệu. Cùng đi có Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn.

Tổng thống Nam Phi dâng hương, thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng và ghi lưu bút trong sổ lưu niệm. Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã tặng Tổng thống Nam Phi ảnh lưu niệm của Đại tướng, theo TTXVN.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa dâng hương khi thăm nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 24/10. Ảnh: Giang Huy

Cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng và những mốc son lịch sử của Đảng và dân tộc.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng thống Nam Phi ghi lưu bút trong sổ lưu niệm của gia đình Đại tướng. Ảnh: Giang Huy

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ramaphosa là lần đầu tiên một tổng thống Nam Phi đến Việt Nam sau 18 năm. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường hôm 23/10, ông Ramaphosa khẳng định Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á. Ông mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, ôtô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải.

Ngọc Ánh