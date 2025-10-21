Tổng thống Nam Phi sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa tới Việt Nam sẽ diễn ra ngày 23-24/10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Trước đó, Việt Nam có quan hệ với Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và Đảng Cộng sản Nam Phi, luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid và ủng hộ quá trình cải cách dân chủ.

Tổng thống Nam Phi MatamelaCyrilRamaphosa. Ảnh: Reuters

Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD. Thời gian tới, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Gần đây, Nam Phi ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Cộng đồng người Việt tại Nam Phi gồm khoảng 200 người, đa phần đã kết hôn với người Nam Phi và định cư tại đây, một số ít buôn bán nhỏ lẻ và vài trường hợp là giáo viên tại các trường đại học của Nam Phi. Người Việt Nam nhìn chung có cuộc sống ổn định, sinh sống tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như thủ đô Pretoria, Johannesburg, Cape Town, thành phố cảng Durban.

Huyền Lê